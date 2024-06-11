何太何伯自爆一晚5次有法律考慮？翁靜晶開LIVE咁講:有人好識法律

《東張西望》76歲何伯與年輕30年的何太閃婚再跟仔女為450萬反目全城關注，一眾網民已食花生食了超過一個月。律師翁靜晶繼早前在其YouTube頻道《危險人物2.0》從法律上分析該筆450萬存款，昨晚 （10日) 再在YouTube直播中從法律觀點看「一晚５次」論，直指「有人好識法律」,又談及香港「起底法」,指若案情嚴重可判罰100萬及監禁5年。



何太在接受《東張西望》訪問時曾大爆何伯能夠「一晚五次」，何伯強調是真實的，沒有誇張「佢講句嘢（一晚五次），我老婆衝口而出啫！根本實際上……真係實際，佢冇講大話，真㗎！」令不少網民嘩然。

翁靜晶昨晚在直播中沒指名道姓，談到「一晚五次呢樣嘢，咁點解要咁樣講呢，點解要將呢個能力要去咁褒揚呢......香港有一條法例呢叫婚姻條例，呢個婚姻條例就係香港嘅第179章入面嗰個第20條呢，就同呢個五次好有關係。」

無性婚姻可以宣布無效

翁靜晶指條例其中一條提到如果一男一女婚後，沒有行房、圓房，婚姻可以被判無效：「一定要發生咗性行為，完成咗個性行為，你個婚姻先叫有效。咁所以點解咁緊要要講，唔係一次呀，係五次呀、五十次呀，原來原因就係有人好識得法律嘅！」所以即使婚前有性行為，但婚後沒有圓房，婚姻也可以無效。此外，若夫妻其中一方不願發生性行為，都可以成為另一方提出離婚的理由：「唔好以為一男一女結咗婚代表掂當，原來婚姻係可以宣布無效㗎喎！」

香港亂起底最高判100萬入獄５年

早前何伯返國內時在抖音直播期間公開仔女名字及職業，也惹來不少爭議。翁靜晶在直播中沒有指明道姓大談香港的起底法，她指香港一直有個人資料私隐條例，並指該條例不侷限於警員，只要被公開個人資料，例如姓名、年歲、職業等就會觸犯法例，最高可以罰款100萬和監禁５年。不過若起底行為在國內做，這也可能涉及域外管轄權問題，「會唔會係因為咁樣而遲遲唔拉人既原因，精就精在唔响香港做。」