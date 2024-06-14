香港放題火鍋店落單要聖人模式　網民斥2宗罪：隔X分鐘先可再落單

火鍋放題是不少香港人選擇留港消費的摯愛，不僅價格相對較為便宜，而且可以一次品嚐不同食物，但近日就有Facebook專頁怒呻犇殿火鍋放題店「諗埋啲縮數」，同行五人都無法用盡用餐時間落單，意外引起網民熱議。



Facebook截圖

近日Facebook專頁「陳到Do Chan」發文，表示自己光顧一間叫「犇殿」的火鍋放題，限時兩小時，90分鐘之後便截單，而在這90分鐘內，po主表示每次落單要相隔2分鐘「咁你計到條數，你大概可以落45次order」，但每一次落單只可以落10樣單品，「好啦，點為之10 items呢？蜆，一隻為一個item；蜂巢豆腐，一件為一個item；海斑片，一件為一個item；響鈴，一件為一個item。肉就正常啲，一碟一item。不過大家知道，所謂一碟肉，即係三四塊薄片。」

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Po主同行五人發現無法再加後，怒嘲落單都要聖人模式，「五隻蜆、五舊魚，加埋10 item，唔可以再加啦喎，唯有order繼續點啲肉啦，唔得喎，聖人模式，要等2分鐘。」、「等咗2分鐘，點啲肉啦，十碟，又要等，就係咁，窒住窒住，相當之唔暢快。」雖然Po主表示是能夠食得飽，但主要都是享用自助區的丸、菜類以及粥粉麵飯吃飽，「問題係感覺真係好差，落下單又要停，跟住心掛掛等2分鐘之後又要去落單」、成餐飯都係咁，窒住窒住呢下嬲呀嘛」。唯一滿意的就是餐廳的雪糕部份，「不過可以讚吓佢個雪糕櫃，movenpick 一隻味，好味；哈根，兩隻味，好味；cocoberry 兩隻味，成餐飯最滿意就係啲雪糕。」

其帖文其後被轉載到連登討論區，不少連網友隨之留言讚同Po 主，認為放題任食不應有「聖人模式」，「限item限時都幾戇X，45x10姐係450items，要計住秒錶咁點」、「仲要一件為一個ITEM，5個人食每次ORDER每人得兩舊，之後又要等兩分鐘」、「十個人食都係等2分鐘，同佢講個網壞咗，叫佢手落單得唔得？」、「咁仲算唔算任食」、「仲係唔係任食任叫，基本上佢已經有限制最高次數定數量，唔係任（叫）」、「其實呢個點餐模式都搞到人好大壓力，成日要望住個timer睇下夠鐘點得未」。亦有網民聖人模式笑稱「有冇得拎 Buff 減 CD？」、「出完技唔使CD時間？」、「課金可以減CD嗎」。

《第三種魅力》劇照

有網民質疑餐廳有機會已經違反商品說明條例，「其實佢係咪已經違反咗商品說明條例，本身限時任食 2 個鐘，佢限時之外自己再強加限次，即係你可以食幾多係計到，技術上唔可能叫任食」。《香港01》記者亦為此致電到該火鍋放題店，店員表示該點餐模式原意並不是為了限制客人點餐，或者控制成本，而是希望減少浪費食物，現時點餐模式已經在大約一星期之前更換，取消原先隔2分鐘才可以再次落單的限制。