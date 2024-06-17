酷熱天氣｜沖完涼又出汗！打扮也沒有意思　大汗體質9件共鳴事

天文台今日（17日）中午發出特別天氣提示，預測今日至下周二（25日）市區最高氣溫在攝氏32度或以上，本周五（21日）夏至當日更料升至34度。相信各位打工仔和同學仔今日中午出去食飯都感覺到，夏天終於到了。

其實每逢夏天，香港的天氣就會變得濕熱。即使站著不動，還是會全身流汗、衣服全濕，這種感覺讓人每次外出都只能感嘆「地球不適合人類生存」，究竟大汗體質要怎樣生存啊？



在夏天同樣會極度炎熱的日本，有網民就曾在X上總結出9件大汗體質共鳴事，讓同樣極其大汗的記者看到時，感動到以每秒10下的速度瘋狂點頭。究竟有哪9件共鳴事呢？快點進去看看吧！

▼▼▼▼點擊看9件共鳴事▼▼▼▼

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【大汗體質共鳴事1】出街瘋狂噴汗，汗流不止

大家有經歷過一出街就汗流不止嗎？當你出去食個 Lunch 就已經全身濕透，可不是人人能接受。

【大汗體質共鳴事2】走去最近的車站，就已經滿身大汗

當你認為住在車站附近，短短路程不會令你濕透，但高達38度的高溫卻狠狠摧毀你的幻想。

【大汗體質共鳴事3】出汗就會緊張，緊張就會流汗

當你出汗，你就會擔心自己的儀容和外貌，卻因為過於緊張，卻令你流出更多汗水。這個絕望循環你明白嗎？

【大汗體質共鳴事4】已經覺得擦汗沒意義，但手還是乖乖在擦

即使汗水速度可以媲美花灑出水，但你還是卑微地希望一張紙巾能夠印汗你的汗水。

【大汗體質共鳴事5】打扮已經沒有意義

或許你會打算Gel頭，甚至畫眉毛和抹粉底，但以想到出門不夠5分鐘就會全部融化，你就只能默默安慰自己，其實素顏也沒什麼大不了。

【大汗體質共鳴事6】操場集會人逼人，就好似焗桑拿

人逼人的環境，每個人散發著體溫，背貼背、汗水交織，酷熱的環境自然變得更熱，你的汗水也會更激動地排出來

【大汗體質共鳴事7】剛沖完涼穿完衣服，全身又再出汗

你以為出了一天汗後，洗個澡就能讓你舒舒服服睡個覺嗎？少年你太年輕了。

洗完澡還是可以繼續出汗的。

【大汗體質共鳴事8】一濕透就難以完全變乾，結果全日都濕笠笠

可能很多人都嘗試過一出街就全濕的感覺，但在室內休息了半天，濕透的衣服還沒有變乾的經歷，你明白情況有多麼恐怖嗎？

【大汗體質共鳴事9】頭髪都變Bar code

無論你對頭髪造型有多講究，基本上在戶外幾靚的瀏海最後都是bar code，就像10日無洗過頭一樣.

雖然出汗是人體的正常生理反應，有調節體溫的作用，但出汗過多還是會讓人很尷尬呢！曾經有香港網民在LIHKG討論區分享自己的經歷，稱：「我係連冬天着件薄嬲都會出汗。夏天仲煩，沖完涼已經出緊，等2分鐘巴士已經濕哂。同埋我唔覺瘦咗會出少d汗！」，簡直是將以上9個共鳴事集於一身，簡直是大汗體質的噩耗！有經歷過以上9個共鳴事的朋友想到解決方法嗎？留言與大家分享一下吧！