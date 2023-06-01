酷熱天氣｜專家教4招秒速止汗　要著淺色鞋、戒這飲品改大汗體質

夏日炎炎，出街最怕流汗，汗水會讓衣服濕透，最尷尬莫過於腋下、後背的汗漬，以及酸臭的汗水味。汗臭問題令不少男女都束手無策，不過，早前一個日本節目請來專家，分享了幾招幫助改善大汗體質，除了避免外出，原來還有其他方法輕鬆解決問題！



汗腺過度發達為不少人帶來種種困擾，日本節目《ホンマでっか！？TV》請來幾位專家，包括專門治療多汗症的醫生，為觀眾解答疑難，提出了4個能有效改善流汗問題的方法，大家不妨試一試！

第一招：做這件事便可減少臉上出汗？

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專門研究體臭的桐村里紗醫生指，臉上出汗除了給人感覺不潔，還會溶掉妝容，令女生們非常頭痛。她表示，身體會自動調節體內整體溫度，如果體溫過高，便會排出汗液。但若在胸部位置對上5cm位置，用透氣的棉布緊緊包裹身體。只要對胸部施以壓力，例如用布束緊，胸部對上的位置便會停止流汗。日本的藝伎、舞妓和歌舞伎演員，由古至今都一直沿用這個方法止汗。這個方法能即時見效，而且成效高，能大大改善臉汗問題。不過，這個方法也帶來反效果，未能揮發走的汗液會集中在下半身。

第二招：戒一種飲品即可改善汗臭體質？

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汗液中有大量會產生異味的成分。其實汗的味道直接反映了體內健康狀況，而負責分解這些異味成分的器官是肝臟。經常喝酒，導致肝臟機能較弱的人，除了容易大汗，味道還會比一般人臭。專門治療多汗症的山本英博醫生指，如果在熱鬧的環境下喝酒，會刺激大汗腺，即是分泌特殊臭味導致狐臭的單管狀腺。相反，在獨自在安靜的環境下喝酒，分泌的汗水會相對較少，亦偏向無味。

第三招：穿這款鞋可以幫身體降溫？

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此外，深色的鞋子會吸收熱力，在炎熱天氣下，鞋內溫度會比淺色鞋子高出起碼攝氏8度以上。烈日下的瀝青路，溫度能高達攝氏55度。穿著深色或者平底鞋子，會迅速吸收地面散發的熱氣，令身體溫度上升，排出汗液。想有效減少汗水分泌，可以選擇穿上白色高跟涼鞋，男生則可以選擇淺色厚底涼鞋。

第四招：這樣使用止汗劑效果最強！

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原來有很多人都弄錯了使用衣服除臭劑和止汗劑的方法！專門研究體臭的桐村里紗醫生指，衣服除臭劑應該在前一天預先噴在衣服上。止汗劑則應在前一晚睡覺前使用，讓皮膚吸收止汗劑成分，達致最佳消臭和止汗效果。

同場加映：日本專家3招教快速熟睡法

日本綜藝節目《教えてもらう前と後》邀請「東京疲勞·睡眠診所」的醫學博士梶本修身向大家講解一些關於睡眠的小秘訣！節目製作組找來3位藝人示範各自的睡眠習慣，梶本先生則會分析他們睡覺的衣著、睡眠環境和睡前活動，只要做好以下這3件事就能向失眠Say Bye Bye！

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觀看全文：從此告別失眠！日本專家3招教路快速熟睡法 睡前運動真的有效？

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