大媽MMA｜疑似中港大媽日本藥妝店互毆！短片瘋傳小紅書:醜出國際

去日本旅遊，藥妝店是不少人必去的地方，旅客在藥妝店瘋狂掃貨就十分常見，但在鋪頭「MMA」又有無見過？近日，在小紅書流傳一段疑似中港旅客在日本藥妝店打鬥的片段，兩班人馬大打出手，互相大聲「問候」對方。該片段更被轉載至本港評論區，兩地網民都就事件激烈討論。



一名在日本的小紅書用戶，在6月19日發佈一條短片，内容是兩班人馬疑似在當地的藥妝店發生爭執後，相互推撞叫駡，更一度大打出手。該名用戶更在帖文中寫道「兩組人，都不是善類啊」。雖然該用戶沒有解釋事件經過，但片段粗口橫飛，吸引不少網民「食花生」留言猜測。

兩班人在收銀檯前起爭執，繼而動手。雙方你一拳我一掌互相推撞，期間疑似港媽更躺在地下，向周圍拳打腳踢，又大喊「X你老母」。同時四眼港男一邊被大媽打，一邊嘗試隔開雙方，並以廣東話勸止道「係咪打！係咪打啊！」、「我唔X打女人，你再郁手，我打X你啊！」。

打鬥期間有女店員阻止隔開兩班人，更用日語大聲詢問「你們在說什麽？」（何言ってるの？）。不過戰況混亂，該女店員後來更被港媽用力推走，最後由藥妝店男店員出手，才成功隔開兩班人，而片段也就此完結。

短片瞬間在小紅書瘋傳，有小紅書網民表示聽得出中國大媽用上海話說「什麽意思啊？」、「幹嘛啊這是」和「不要打咧」，有少數網民則聽出東北口音。部分網民就在事發地點作出推斷，認為兩班人是因為搶藥先拳腳相加。不過，有人聽到片尾，港媽似乎大喊一句「蝦我個女」，認為是另一班人推了港媽女兒在先，才開始反擊。

此外，國內網民在留言區大呻「丟人丟到國外」、「中國人臉都被丟光了」，更有網民打趣道「在外打架的可以學點韓語嗎？把鍋推給他們行嗎」。而香港網民大多都對片段感到疑惑，留言詢問「冇前因後果？」，更有人留言「呱呱嘈都唔知做乜X」，抱怨影片混亂，不明所以。