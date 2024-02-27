內地女遊港迪驚見同胞帶小孩花圃除褲小便　怒罵：丢光中國人的臉

一家大小外出時，總要貼心照顧年幼的小孩。萬一小朋友在附近都沒有洗手間的情況下，鬧著去小便就令家長更加頭痕！近日，一位內地女在社交平台發帖，她指在迪士尼排隊遊玩時，驚見內地途人接二連三帶小孩在眾目睽睽的花圃旁邊小便，令內地女怒斥「丢光中國人的臉！」



小紅書截圖

近日，一位內地女在小紅書發帖，分享她日前到迪士尼遊玩，她表示「很生氣！無論在哪，你代表的就是中國人呀」貼文中她指在排隊等待遊玩灰熊山谷過山車的時候，忽然有一個女人帶著兩位小朋友擠迫上前，身邊的遊客都一臉驚訝，以為她們要衝上前插隊。

《舉重妖精金福珠》劇照

怎料，「他們推開隊伍途中一道緊急門，外面有花圃，其中一個小男孩脱掉褲子開始pee（小便），那個花圃是大家都可以看到的！」除了內地女對此感驚嚇之外，她指排在前面的日本遊客、中國遊客、排在後面的香港本地人和菲律賓遊客都被這對母子的行動嚇壞。她不禁表示「真的是，大家都驚呆了，而我還覺得很丢臉，為甚麼要這樣！」

《愛回家》劇照

一波未平，一波又起！內地女指隨即又看到另一對父子同樣的操作「馬上又有一個爸爸，帶着一個小男孩推開那扇門，跟接力一樣，小男孩也在那邊pee（小便）了，應該是看到前面的操作，跟着一起做的。」她估計他們也是有樣學樣，貪快捷方便，於是帶小孩就地解決生理需要。

《Kill me Heal me》劇照

內地女就指洗手間距離遊玩設施並不遠，中間只是相隔一間餐廳的路程。加上，排隊的等候時間不算長，園內顯示的等候時間是30分鐘，就在內地女排了大約15分鐘就連續兩次目睹途人帶小孩隨地小便。她批評這兩家內地遊客「其實排之前就應該先上廁所，特別是小孩。為了短短15分鐘，丟光中國人的臉！無論是在中國哪裡，還是在海外，只要是在地球上，我們代表的都是中國人，不想再被說！一粒老鼠屎壞了一鍋粥！ 」

《愛回家》劇照

不少網民都留言分享類似經歷：「我見過更離譜的是抱著孩子往飲水機小便，叫他不要這樣做，那個爸爸還罵人」；但竟有內地網民留言反批：「為甚麼總是說讓小朋友排隊前去上廁所？難道每玩一個項目前都去上個廁所嗎？ 4/5歲的小朋友要上廁所的話，很難憋很久。大人都有三急，更何況是孩子，況且憋久了對孩子身體也不好啊。為甚麼不可以跟後面的人說下帶孩子去上廁所，再回到原位排隊呢？有孩子的人都可以理解啊，沒孩子不理解的人我也不覺得素質有多高」

《寶寶大過天》劇照

更有不少有經驗的家長提供解決辨法：「元宵前帶娃去了港迪，小娃快三歲了白天已經可以不穿紙尿褲的，就是為了以防萬一這種情況，還是和寶寶溝通好穿着紙尿褲，正常要尿還是去廁所脱褲子尿，實在憋不住不方便趕去廁所的時候就尿紙尿褲裡」、「真的無語..港迪可以跟工作人員說，工作人員會給你一個小牌牌你拿着去上廁所上完廁所還可以排回剛才的位置的」。