Frankie新女友Christy狂爆黑歷史　多幅性感照+燒埋AK！鏡粉:大癲

MIRROR成員Frankie陳瑞輝（又稱皮皮）去年聖誕公告新戀情後，不時貼出「女友視角」相，其粉絲「皮寶寶」也接受二人戀情。不過今日網上流出大量有關新女友Christy的黑材料，更爆出MIRROR另一成員AK疑也曾追求她，令討論區及Threads暴動。不少鏡粉均擔心今次事件是MIRROR成團以來另一個大挑戰，有皮寶寶更坦言「好心痛」。



IG@Frankie729

MIRROR成員Frankie陳瑞輝新女友是誰一直不為人知，不過近日一名叫Christy的女生在IG突然上水，更親自回覆皮寶寶留言致謝，連Frankie都有回應更公開放閃，本來粉絲也很受落。

被指是frankie的新女友Christy(網上圖片)

惟今日有懷疑是Christy密友出賣，開始貼出她大量極性感的照片以及跳鋼管舞的影片，當中有張更穿上性感比堅尼比另一半裸男子後抱，更有多幅疑似對話截圖「點解ak會搵我傾偈嘅」，疑暗指被AＫ追求，又自爆「我知自己都好花心，見一個鍾意一個」 、「我三個男人都好鍾意，唔好要我揀啦」、又自爆做第三者「見一個愛一個」等等，更豪言要嫁個有錢人。

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事件在網上鬧得沸沸揚揚，大量鏡粉在Threads討論事件，有皮寶寶坦言追了Frankie幾年，難得近年他「開心咗自信咗」，但見完一大堆截圖後表示好心痛，「我真係做唔出好大愛咁講由得啲事過去佢開心就好」、「皮皮好慘係受害者，我唔相信皮皮知道呢個女人係咁既人」、「我估大家係對佢眼光好失望，其實選擇伴侶都Reflect到你自己個人係點，一係就戇Ｘ，一係就臭味相投」、「一年全部relationship都係小三都幾癲」，「呢件事真係震碎我三觀」、也有鏡粉不滿連AK都被拖埋落水，「AK有邊句話要溝佢」、「唔想人哋搞到老闆(AK)，佢無做錯嘢」。