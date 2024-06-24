食店貼告示提醒「荷包蛋不是牛排」 西客奇葩要求惹網議：識食喎

西客提出的要求往往都奇奇怪怪，令鋪頭十分「頭痕」。一個網民最近在Facebook群組，分享一間食店外面貼出的告示，呼籲客人不要再要求荷包蛋要幾多成熟，表示荷包蛋只有半熟及全熟可以選擇。因告示内容實在聞所未聞，在發佈後隨即在群組爆紅，引起網民激烈討論。



香港茶餐廳及美食關注組 Facebook群組截圖

最近有網民在香港茶餐廳及美食關注組的Facebook群組中，貼出一則食店的告示，告示中寫道「荷包蛋不是牛排」，「只有半熟跟全熟，請不要再要求六分熟、七分熟、八分熟」，帖文沒有標示該告示出處，不過有網民從用詞當中猜測，「事發」食店應該是台灣的食店。

帖子在發佈後隨即引起網民討論，有不少網民都在模仿西客點單方式，如「Medium rare加燶邊唔該」、「乾炒牛河三分鹹半油唔該」，更有網民揚言「下次要求埋心型，梯型，正方型」，模仿西客提出荒謬要求。

更有網民留言道「使唔使比隻蛋聼貝多芬」，紛紛調侃西客「扮曬嘢」，在食店扮高級。另外，有網民貼出「禁止毆打客人」的告示告示，更有人留言道「遇到西客點忍到手」，覺得西客行為實在太「黑人憎」。

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