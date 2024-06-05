減肥｜白飯VS麵包VS烏冬邊樣最易肥？日本雙胞胎實測結果竟是...

不少人減磅的時候，第一件事就是減少吃的米飯量，又或是改吃其他碳水化合物，例如米粉、烏冬等等。最近有日本綜藝節目就請來一對雙胞胎，實測到底吃白飯還是小麥製品哪一種較容易致肥。結果如何？一起來看看吧！



（節目截圖）

日本綜藝《巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会》日前為了實測吃飯與吃小麥製品那個會比較胖的世紀爭論，請來雙胞胎藝人「ザ・たっち」的兩人進行實驗。在為期3天的實測之中，兄弟兩人會吃同樣的餐點，但主食方面哥哥Takuya會吃小麥製品，而弟弟Kazuya則負責吃白飯。在開始實測之前兩人先量度了體重，兄弟同樣都是74.5kg。

雙胞胎每天都會同樣攝取2,300卡路里。兩人第一天的早餐是煎雙蛋和腸仔，配上主食。不過因為麵包的卡路里比白飯高，為了攝取同樣卡路里，哥哥Takuya需要吃130g方包，而弟弟Kazuya則需要吃210g的白飯。雖然表面上白飯的份量比較多，但吃方包的飽肚感卻會比白飯高。這是因為方包的GI值比白飯高，餐後血糖值上升幅度較大，亦會刺激胰島素分泌、囤積脂肪。

餐後時間雙胞胎都會在同一個房間休息至下一頓飯。而受到血糖值上升影響，哥哥Takuya明顯比弟弟Kazuya渴睡。到了第二天早上進行體重測定時，弟弟Kazuya輕了0.3kg，而哥哥則是體重不變。這天兩人三餐吃了燉菜、炸天婦羅和漢堡排，而哥哥Takuya則是吃了麵包和烏冬代替米飯。第三天早上哥哥Takuya體重依然沒有變化，而弟弟Kazuya反重了0.1kg。

最後一天，哥哥Takuya吃了拌菜麵包、焗通粉和煎牛扒配法麵，而弟弟Kazuya則是吃了飯糰、焗飯和煎牛扒配飯。到底換了主食，雙胞胎每天攝取同樣的卡路里，體重有會有甚麼分別呢？

結果，弟弟Kazuya比一開始的體重輕了0.3kg，而前兩天體重沒有變化的哥哥Takuya則是重了0.2kg，令兩人相差0.5kg。亦即是實測結果，麵包比白飯易肥。「埼友クリニック」的高取優二醫生表示，實測中吃小麥製品的Takuya體重增加幅度已經比他想象中低。又講到這個差別源於因為日本人常吃飯，所以比起麵包體質上吃白飯會比較適合。

港人最常吃的也是米飯、體質上也理應比較適合。不過，實測吃小麥製品的Takuya在節目中亦有提到，吃麵包的飽肚感比吃飯高，晚飯後第二天早上也沒有空腹感。大家訂立自己的減肥餐單時也不妨可以參考下這個實測結果啊！