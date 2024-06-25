香港提琴家怒轟HK Express　登機前突禁帶提琴上機：飛25年未試過

HK Express自更改行李政策後，近月引來不少關注。而有香港提琴家更在網上發文表示，早前搭乘HK Express前往北京的航班時，登機前卻突然被職員攔下，指不能手提樂器上機。他表示飛25年都無試過，對此十分愕然，之後在Facebook發文投訴，而帖子被網民轉載，引起網民激烈討論。



中提琴家Born Lau（劉子正）6月2日在其FB以英文發長文表示，他當日早上帶同他的意大利中提琴，搭乘HK Express航班前往北京，但沒想到登機時被指違反行李政策，被地勤人員攔下。

他對突然被攔下表示驚訝，透露自己在25年來都一直以手提方式，帶中提琴飛往世界各地表演。但HK Express的地勤卻以樂器違反行李政策的理由，拒絕讓他上機。他更表示，自己也不是「孤寒」，願意支付額外收費，但理論後仍被地勤堅決拒絕。

劉子正Facebook帖子截圖

他對航空公司的做法實在不解，故發文投訴HK Express。他留言回覆道，指自己當時更因此錯過開會，幸好「趕得切」去到北京。他在文中表示，他只是想令航空公司注意到行李政策十分荒謬，為香港音樂家爭取應有的權益。翻查資料，劉子正是香港的中提琴獨奏家，亦是中國音樂學院的中提琴教授，並在香港浸會大學任教，也經常到世界各地表演。

劉子正以首席中提琴身份活躍於國際樂壇，更曾在普林羅士國際中提琴大賽及美國星光藝術家全國面試的冠軍得主。（musicusscoiety網頁截圖）

根據HK express的行李政策，他們只接受22 x 14 x 9寸的樂器，更表示樂器會被計算至登機行李限額內，更表明樂器必須存放在硬面圓邊、堅固、有保護作用的硬樂器箱內，而軟身樂器箱均不被接受。

HK express網站截圖

不少網民對帖文反應熱烈，有網民表示曾在由香港飛往大阪時，地勤人員表示明可以手提小提琴上機。但在大阪回程時，地勤卻「反口」，拒絕小提琴手提上機。地勤指小提琴的硬樂器箱尺寸過大，故她把小提琴拿出後，包了三層外套才成功帶走小提琴。表示這樣的情況自己也是第一次遇見，對地勤標準不一，十分氣惱。不過，另外，留言區亦有網民疑問道「他們唔俾你帶中提琴係因為樂器太太？」、「既然你部中提琴咁珍貴，點解要坐廉航？」不過，該FB原帖文24日下午已被刪除，惟網民已截圖並轉載至連登討論區，繼續惹來熱議。

《開罐》就事件正向HK Express查詢，HK Express表示正向相關部門了解。