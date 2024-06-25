香港提琴家怒轟HK Express 登機前突禁帶提琴上機：飛25年未試過
HK Express自更改行李政策後，近月引來不少關注。而有香港提琴家更在網上發文表示，早前搭乘HK Express前往北京的航班時，登機前卻突然被職員攔下，指不能手提樂器上機。他表示飛25年都無試過，對此十分愕然，之後在Facebook發文投訴，而帖子被網民轉載，引起網民激烈討論。
中提琴家Born Lau（劉子正）6月2日在其FB以英文發長文表示，他當日早上帶同他的意大利中提琴，搭乘HK Express航班前往北京，但沒想到登機時被指違反行李政策，被地勤人員攔下。
他對突然被攔下表示驚訝，透露自己在25年來都一直以手提方式，帶中提琴飛往世界各地表演。但HK Express的地勤卻以樂器違反行李政策的理由，拒絕讓他上機。他更表示，自己也不是「孤寒」，願意支付額外收費，但理論後仍被地勤堅決拒絕。
他對航空公司的做法實在不解，故發文投訴HK Express。他留言回覆道，指自己當時更因此錯過開會，幸好「趕得切」去到北京。他在文中表示，他只是想令航空公司注意到行李政策十分荒謬，為香港音樂家爭取應有的權益。翻查資料，劉子正是香港的中提琴獨奏家，亦是中國音樂學院的中提琴教授，並在香港浸會大學任教，也經常到世界各地表演。
根據HK express的行李政策，他們只接受22 x 14 x 9寸的樂器，更表示樂器會被計算至登機行李限額內，更表明樂器必須存放在硬面圓邊、堅固、有保護作用的硬樂器箱內，而軟身樂器箱均不被接受。
不少網民對帖文反應熱烈，有網民表示曾在由香港飛往大阪時，地勤人員表示明可以手提小提琴上機。但在大阪回程時，地勤卻「反口」，拒絕小提琴手提上機。地勤指小提琴的硬樂器箱尺寸過大，故她把小提琴拿出後，包了三層外套才成功帶走小提琴。表示這樣的情況自己也是第一次遇見，對地勤標準不一，十分氣惱。不過，另外，留言區亦有網民疑問道「他們唔俾你帶中提琴係因為樂器太太？」、「既然你部中提琴咁珍貴，點解要坐廉航？」不過，該FB原帖文24日下午已被刪除，惟網民已截圖並轉載至連登討論區，繼續惹來熱議。
《開罐》就事件正向HK Express查詢，HK Express表示正向相關部門了解。