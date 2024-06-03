UO神物再升呢！連卡佛驚見「背囊hoodie」網民：為$50去到咁盡？

撰文：爆檸哥
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香港快運HK Express（UO)月前新推出手提行李限制後，不少網民都扭盡六壬獻計如何可以慳到盡。近日有網民發現在百貨公司連卡佛有件特別設計的HOODIE，認為該衣物可成為新一代的UＯ神物，惹來網民激烈討論。

資料圖片

HK Express香港快運航空於上月8日公布更改行李政策，票價選項級別由「二變四」，價格由低至高分別為「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」。最平的「輕便飛」旅客只包一件不超過7公斤的隨身物品，寄艙、手提行李同樣收費，且均設有行李件數限制，引來大批網民熱議。

FB@HK Express香港快運及旅行資訊關注組截圖

之前已經有網民發掘過一款多口袋的UNIQLO背心，被網民喻為「UO神物」，日前再有網民在百貨公司連卡佛有開心大發現，當中一款灰色「胸口背囊Hoodie」，胸口前是一個假背囊，「背囊」上有口袋看似可放多件物件，網民笑稱是另一個升級版的「UＯ神衣」，相當實用，樓主也笑指「唔知着咗呢件衫乘搭UO，心口個包包計唔計係隨身行李？」翻查連卡佛（Lane Crawford）的官網，該款「背囊Hoodie」原價$8,910，現進行6折優惠售價$5,346。

連卡佛官方網頁

不少網民見帖文反應熱烈，「有錢係連卡佛買衫, 無錢買行李?」、「執幾件衫,背囊咪得囉,邊駛過7KG ,著到自己咁肉酸」、「著呢件衫嘅人，過海關都有困難」。此外，也有不少網民分享其他類近款式的「多袋衫」給一眾打算乘搭HK Express慳到盡的網民。大家搭UＯ前又會否考慮買一件自用呢?

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