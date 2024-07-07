12星座偷食男女徵兆｜獅子座嫌棄另一半、山羊座突然咁做超有可疑

女人天生第六感強，尤其對另一半出軌像天生嗅到味。其實不同星座的男女在偷食後總有不同蛛絲馬跡可跟，看看台灣的塔羅小孟老師如何分析！



清水孟國際塔羅小孟老師日前在其FB專頁發帖文，分析12 星座男女偷食徵兆。小孟老師以四種象限：水象、風象、火象、土象來分析12星座的偷食特徵。如果另一半有這些行為就要小心了。

水象星座(天蠍、巨蟹、雙魚): 時常迴避、注重外表

廣末涼子是巨蟹座 (IG@ryoko_hirosue_official)

小孟老師表示，水象星座若有外遇，通常接電話時都會表現得鬼鬼祟祟，會匿入廁所或以外面講電話。除此之外水象若常常在廁所傳短訊，還有如果他／她最近晚上老是說要去便利店，卻又遲遲未返，就應該有點不妥，「必須檢察他的手機是否有通話紀錄」。小孟老師也指水象星座的男女一旦出軌，會特別重視外表，甚至開始減肥，若你發現平日不打扮的他，突然梳妝很久，而且心情異常好，就要小心了。

風象星座(天秤、水瓶、雙子): 言辭閃爍、語氣敷衍

黃心穎是水瓶座(IG@Jacqueline Wong)

當風象星座的男女有外遇，通常講說話會言辭閃爍，態度敷衍，也不願親熱，更會對另一半表現出不耐煩，有時更會因小事大發雷霆，對孩子不再那麼照顧，「甚至會將孩子的事推給另一半」。小孟老師指，風象男女會藉口變多，同學會變多，與老朋友茶聚次數變多。「比方說你跟風象說可以陪我出去逛街嗎?他一定會說：我最近很累可以改天在去嗎？而且你為何老是要買東西呀！會不會太浪費錢了。」以往你跟他一起看電視，他會抱著你邊睇電視邊傾劇情，但若他有偷食就會扮忙，更會指電視劇無聊，他就一直上網懶得理你。

火象星座(牡羊、射手、獅子): 嫌棄正宮、掩飾犯罪

MIRROR成員陳瑞輝是獅子座(IG@frankie729)

火象星座若有外遇，就會厭棄另外一半，更將自己的錯都歸咎于另一半方，「例如：開始厭棄妻子不打扮、工作能力不如他人」，總之每天都挑剔對方，都是對方不好自己才會外遇，再找理由合理化自己的錯，事實只是降低罪疚感。一般火象星座的老公都很疼愛另一半，但若有日他開始嫌東嫌西，甚麼也看不順眼，就很有可能是外遇預兆。除此之外火象人都容易粗心，若在車裡有異常物品，就會問清楚。

土象星座(魔羯、處女、金牛): 忙碌聚會、易被激怒

土象星座的男人心思細密，即使有外遇絕對會佈局完整，包括偷食的交通路線、老婆的「監察」方式等，該如何不被人看見。小孟老師指，土象人最厲害是平常生活作息正常，每天照舊上下班，很難讓人發現有異，「孰不知土象星座男人會讓外面的小老婆來配合他」。同時他也會把家裏控制好，咩時候要返屋企食飯陪小孩都會很清楚，難有蛛絲馬跡。

不過，老師指其實還有破解方法，只要他們的工作量一直大增，而且當你打電話給他卻經常沒接，或者過很久才回覆你，跟你講電話又以工作忙來趕收線，回家後問他為何最近晚回家即勃然大怒，異常怒吼覺得你管太多，又或以鄙視眼神看你接著說「沒有我這樣去工作加班你會有好日子過嗎?」那你要小心了。

資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟