面相|｜全身最強3大吉痣注定大富大貴　女人旺夫益子一生不愁吃穿

面相可判定個人運勢，有些人臉上雖有痣，影響外貌，但別為了愛美而點掉，日後恐會後悔。



根據《搜狐網》3吉痣若長在女性身上，注定此生富貴，旺夫益子，一生不愁吃穿。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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眉眼之間有痣

眉毛和眼睛之間叫做田宅宮，這個部位若有痣，表示多才多藝、辦事能力強，事業會得到上司的器重，運勢極佳，遇到困難也能逢凶化吉，好運連連；另外，這個部位有痣，也預示未來婚姻美好，旺夫益子，一生衣食無憂，長命健康。

肚臍周圍長痣

肚臍周圍長痣的人，大多心腸非常好，待人真誠和熱情，心胸也比較寬廣，做任何事都能為人留餘地，他們不僅能夠旺自己，還能夠旺身邊的朋友和家人，有此痣相的人通常一生不愁吃穿，人際關係不錯。

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眉毛上有活痣

眉毛上有活痣，代表女人情感細膩，能和異性好好相處，雖然結婚之前運勢較為平淡，但是結婚之後容易有不錯的運勢，事業也能節節攀升，善於理財，痣越大財越旺，能一生富裕，子女賢能通達。

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