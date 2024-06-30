泰男信教主「陰莖戴面具被親吻」可重振雄風　最後下場超慘！

泰國一名男子早前在社群表示，和父親去參加了一場詭異的宗教儀式，教主宣稱能重振雄風，並要求信徒在生殖器上戴小面具，由教主來親吻。事後男子才發覺，付了泰銖399元也不見效，遇到神棍騙財騙色。



綜合泰媒報導，有男子22日在X表示，數月前和父親參與了一場詭異的宗教儀式，教主宣稱可加強性功能、魅力等，每人須付泰銖399元。據指，信眾被要求將小面具戴在陰莖上，隨後教主會親一下，流程不到10分鐘，也沒有誦經等儀式。

教主宣稱能重振雄風，並要求信徒在生殖器上戴小面具，由教主來親吻。（X@RedSkullxxx）

教主宣稱能重振雄風，並要求信徒在生殖器上戴小面具，由教主來親吻。（X@RedSkullxxx）

事後男子上網發現，教主負面新聞一籮筐，而且3個月後也沒有重振雄風，才驚覺根本被騙了。據悉，這些面具造型為泰國傳統舞蹈，孔劇表演所使用。疑有神棍以此騙財騙色，當局似乎也未對此展開調查。

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