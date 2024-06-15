泰國男「過世」廿分鐘 送院途中「離奇復活」生龍活虎跑3km返家
撰文：TVBS新聞網
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泰國近日發生一起離奇的「死後復活」事件引起社會關注。
泰國素林府一名59歲男子普魯昂（Prueang Enmak）9日喝下2、3杯啤酒後，在家中淋浴時昏倒，無生命迹象約20分鐘。經CPR搶救後送院，他突然「復活」，光着腳一路狂跑3公里返家。
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截至今日，普魯昂的病情和康復情況仍是個謎。
根據外媒《mirror》、《thethaiger》報道，妻子松巴特（Sombat Enmak）發現普魯昂在「去世」前，喝了2、3瓶酒，然後就去洗澡。但發現他洗太久，向前查看後才發現他已昏迷倒地。
妻子松巴特見普魯昂昏倒後，立即進行通報，醫療人員趕到現場，經搶救後普魯昂一度睜開眼睛，但仍無反應，因此送醫接受進一步治療。
普魯昂當日失去生命跡象約20分鐘，令人傻眼的是，他搭上救護車後突然從擔架上坐起、拔掉手上的點滴，衝下救護車。普魯昂看起來很困惑，拒絕與救護人員溝通。
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就這樣，普魯昂一路狂跑3公里返家，其間還設法避開救護車的司機等人，甚至一度抓起木棍揮舞警告眾人不准靠近。家人發現普魯昂後，才成功讓他冷靜下來。
普魯昂事後坦言，當時只想回家，不想到醫院，所以一路跑回家，筋疲力盡，不知道自己能跑這麼遠。
普魯昂的病情與康復情況至今仍是個謎。妻子松巴特表示，5年前也曾發生類似狀況，普魯昂參加泰國傳統舞蹈活動期間沒了呼吸，但過沒多久恢復正常。
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