泰女香港疑似影到靈異照轟動網絡　泰律師警告亂講鬼故恐觸法

日前，一名39歲的泰瑞混血YouTuber Alita Blattler在X平臺上分享了一張在香港旅遊時自拍照，並聲稱照片中出現了一個詭異身影，引起了泰國社交媒體的轟動。然而事後卻有一位泰國律師公開警告她，指Alita所說的靈異經歷可能會令她面臨牢獄之災，究竟是怎麼一回事？



據瞭解，Alita一直經營著自己的YouTube頻道，而這張引起爭議的照片其實是她早前去香港旅行時不小心拍下的。

這張引起爭議的照片其實是她早前去香港旅行時不小心拍下的。（截圖）

這張引起爭議的照片其實是她早前去香港旅行時不小心拍下的。（截圖）

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根據照片顯示，Alita當時是在香一家名為The Paralle的酒吧前拍攝了一張對鏡子的自拍照，照片中除了她之外，旁邊還站著一個穿紅色毛衣、長牛仔褲和運動鞋的女人。然而Alita卻堅稱這個女人並不是她的朋友，而是突然出現的，因為她拍攝時沒有看到周圍有任何人。

隨後Alita在她的YouTube頻道ANNDAY เที่ยวไปวันวัน上分享了一段視頻，也提供了更多有關該故事的細節。

她講述了拍攝該畫面的時間線，在想過各種可能性，比如被惡作劇等等，她最終得出結論——該女子一定是鬼魂。Alita還聲稱，在為鬼魂做功德並許願後，自己更獲得了好運。

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這個故事很快便在網路上迅速瘋傳，#ผีฮ่องกง（香港鬼魂）標籤更是在泰國X平臺上成為熱門話題。一些網友同意Alita的說法，認為照片中的女人面部看起來很嚇人很恐怖，但也有很多人持懷疑態度，批評Alita為了博取關注而編造故事，散佈無稽之談。

為了揭開真相，在香港的泰國居民前去訪問了The Parallel酒吧並與工作人員交談，酒吧老闆試圖檢查監控錄影，但由於事件發生在多個月前，因此沒有找到相關視頻，因此他計畫向附近的商店索取錄影，以確認該女子到底是人還是鬼。該酒吧的老闆也隨著似乎順應話題，利用這個機會宣傳酒吧。

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不過在爭議中，一名泰國律師Ratchaphon Sirisakhon向公眾分享了法律知識，警告說Alita的鬼故事可能會根據《刑法》第384條因散佈引起恐慌的虛假資訊而面臨法律後果。這可能導致最長一個月的監禁、最高10,000泰銖的罰款或兩者兼施。對此，儘管一些人對這一法律觀點表示讚賞，但也有人認為Alita的故事並沒有對該社區造成嚴重影響，沒必要鬧得那麼嚴重。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】