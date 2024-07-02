港男揭日女婚後差超大　追日本女生必備一條件：否則幾靚仔都無用

香港男生對日本女生有不少幻想，更有港男認為日本女生較温柔體貼，但其實又是否這樣呢?與港人結婚的日本YouTuber「May in Hong Kong」，最近就邀請了跟日本女生結婚的三位港男，分享大家在婚後發現的港日差異，令彼此都十分震驚！



May in Hong Kong 私の香港生活 YouTube 截圖

平日會分享日本文化和在港生活的居港日女YouTuber May，近日就邀請3位與日本人結婚的港男，而其中一位更是自己老公，一同分享婚後發現的港日文化差異。幾位港男Jan, Ken跟Ryan，分別是透過旅行、朋友聚會與中日交流會與日本老婆認識，最少也與老婆結婚4年，整合他們在影片中的討論，共列舉了港日的3大差異。

差異1：日本家庭觀念較重

其中一位港男覺得「日本人對家庭嘅觀念特別重」，日本人接受不了屋企長輩或菲傭工幫手凑小朋友，日本女生大多覺得「小朋友係自己嘅」，應該自己照顧。他更進一步解釋港日家庭差異，指香港大多都是雙職家庭，較難完全由夫婦兩人照顧，所以會僱外傭或請長輩幫手。但日本女性在結婚後大多都是全職家庭主婦，港男表示老婆覺得「結咗婚係咪可以唔使做嘢？」另外，日本人亦覺得與菲傭及夫方屋企人同住會感覺不舒服，May更直言「好大壓力」。

藝人吳業坤也娶了日本太太(浜口愛子IG)

另外，他們亦發現其他港日家庭差異，例如「日本人唔使畀家用」，因為大多日本人都會離開老家與伴侶同住，大部分日本人都不需交家用，除非同屋企人住才需要交幾萬日元家用。另外，日本人父母會與子女一齊冲涼瞓覺，小朋友會全部一齊瞓，也沒有男女之別，日本女仔也會同爸爸一齊冲涼。不過，日本人接受不了一家人底衫褲一齊洗，更指「覺得黐線」。

差異2：日本人較嚴謹

港男指日本老婆嚴謹，兩位婚後才與老婆同住的港男表示「拍拖時好自由」、「拍拖時唔覺得呢樣嚴格會影響到我」，但之後發現「拍拖同結婚後都好唔同」，不過在老婆面前就表示相處「不辛苦」。他們亦指日本人更加有時間觀念，日本人非常注重準時，而香港人則覺得「15分鐘後到都係早到」，指出雙方對時間觀念的差異。

港男也指，日本人將家中空間分得「好細緻」、「厨房嘅空間同厠所嘅空間唔可以撈亂」。港男分享，自己曾在去外父外母屋企時，著厠所拖鞋去客廳「周圍踩」，而日本人的May就表示家人覺得他「好搞笑」。也有港男分享，發現日本老婆「有小朋友之後好唔同」，指她們對小朋友教育十分嚴謹，要求小朋友整齊乾淨、有禮貌、注意個人衛生等等。

差異3：日本人更注重儀容

May與老公有時也會因為生活習慣有小爭吵，如皮膚護理、set頭、帶紙巾等。May的老公更指日本人甚至覺得需要帶濕紙巾出門，而出汗用的濕紙巾與飯前用的又不一樣，十分繁瑣。May也接受不了老公著瞓覺T-shirt返工，覺得不太得體。但其他港男則覺得「ok喎」，覺得May老公的行為能夠接受，更表示「冇味咪得囉」。不過，他們亦「戴定頭盔」，表示自己「唔代表全部香港男仔」。

資料圖片

May表示「日本女仔就係鍾意有清潔感的男性（會注意個人護理嘅男士）」，更覺得男生「識照顧自己，先識照顧人哋」，解釋日本女生為何喜歡注意儀容的男生。May也指「日本人好注重儀容」，例如不可以露出鼻毛，若是有鼻毛突出便要修剪好先「見得人」。而May亦指，日本人會盡量避免身上出現體臭，她解釋在返工逼JR時，人同人之間距離會「近到不得了」，日本人會好驚人地聞到自己身上的味道，並對此「好敏感」。但她分享，自己在香港搭巴士時，聞到一個港人身上「有奇怪嘅味道」，指香港人對體臭較不在乎。而她更表示日本公司會有人教儀容管理，甚至會請儀容專門老師，而儀容管理課程男女都會有。

與日本人做朋友的貼士

在影片結束時，亦分享了一些與日本人做朋友的貼士！首先，就是要注意潔淨感，日本人大多都十分注重儀容，更指「如果冇潔淨感嘅話，幾靚仔都冇用」。另外他們亦分享，學日文、有幽默感、準備小驚喜都會更加容易與日本人做朋友，指這些行為「日本男仔係唔會做」。他們亦補充，最好是去日本學語言時，或者在港日交流會認識日本人會更好，真的長知識！

日本人強調潔淨感，所以較注重清潔的男生會加分。

網民留言表示認同

有網民留言表示「都認同，準時係指早十至十五分鐘到，而且平時出街都習慣袋包紙巾喺褲袋」。更有網民對片中内容表示認同，指部分香港人體味重，「特別係啲大叔，長年煙味+腸胃味+口臭，後生D就可能會有大汗味+衣物『up』味」。更有網民調侃May老公的反應，指「阿Ken成集求生本能旺盛」。

資料來源：May in Hong Kong