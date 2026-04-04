日本地鐵禮儀調查｜背囊背後面排榜首！港人遊日常犯失禮行為一覽

到日本旅行時，JR、地鐵是最常用的公共交通工具，因此學會當地乘車時的禮儀十分重要。早前有日本調查公司就電車的「迷惑行為」進行調查，列出乘車時令日本人最反感的一系列行為。當中除了霸位、車內講電話之外，最令人討厭的竟然是？！



地鐵在日本是最常用的公共交通工具，列車大部分時間都非常繁忙，因此大家乘車時的行為也特別受到關注。日本調查公司Marketing Technology早前就進行了關於「電車使用者對於電車及月台上迷惑行為的看法」的一項調查。在2023年9月25日至10月4日期間，在網上針對1,174名30歲至70歲以上的男女進行問卷調查，為他們最反感的14種「迷惑行為」進行排名。

（Marketing Technology）

調查使用MaxDiff（最佳vs最差比較）的方式進行，在螢幕上隨機顯示6種迷惑行為，讓受訪者點選「最反感的行為」和「最不反感的行為」，重複7次點選為「迷惑行為」排名。結果顯示，日本人最討厭的行為第3位是在車上「進食」（9.9%），第2位是「不將背囊放前面」（16.5%），而第1位竟然是「化妝」（16.9%）！

將男女的調查結果拆開來看，「不將背囊放前面」和「化妝」依然是TOP2。不過，女性的調查結果就指出比起在車上「進食」（9.7%），她們更討厭「耳機漏音」（10.3%）。而討厭人們在車上「化妝」的比例亦隨年齡減少，70歲的一代人有18.2%，30歲那一代的比例則降至16.9%。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

除了以上幾點之外，日本人反感的還有「漠視關愛座」（8.4%）、「亂放行李篋」（7.5%）、「講電話」（6.9%）及「張開腿坐」（5.7%）等等。因為日本的鐵路服務非常擁擠，在高峰時間更是如此。為免碰撞到周圍的人，帶背囊時應背在胸前、放在腳下或行李架上。在下次出遊前，大家不妨可以記起以上的「迷惑行為」清單提點自己，讓大家都過得舒適啊！