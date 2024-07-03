港女深圳30小時土豪式狂花¥43500　網民見最貴消費即嘲：窮人思維

深圳物價便宜，吸引不少港人假日北上吃喝玩樂。最近有位港女在小紅書發文，指日前在深圳30小時豪花¥43500（約$46741），原本網民都對她的土豪式消費大感興趣，但看完她的分享後，不少人都取笑她帶著「窮人思維」，到底發生什麼事呢？



有港女在小紅書上分享跟家人到深圳2日1夜豪花¥43500的經歷（小紅書圖片）

有港女早前在小紅書以「港人在深圳30小時花了¥43500全記錄，感覺自己有點像土豪」為題，用上下集形式分享了她跟父母在深圳狂花¥43500的經歷，直言「回想也覺得這經歷很瘋狂」。由於標題誇張，吸引了不少網民的眼球，想窺探她的土豪生活，結果卻換來噓聲一片。

港女在文中指「媽媽一直被牙齒問題困擾」，這次到深圳是進行植牙諮詢，原本她媽媽是打算先諮詢再考慮，結果當時職員講解得很專業，所以立即就決定植牙，她媽媽「最終6隻德國植牙¥29500（約$31160），中度牙周病治療¥8000（約$8595）」、他們狂花的¥43500裏，「其中有¥38000（約$40831）都是用來看牙」。

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而另一個最大的消費就是她買了一隻¥1680（約$1805）的手錶，她指「看到一家復古的手錶品牌，雖然不太認識這個品牌，但是款式挺懷舊和漂亮，工作時要參加活動也可戴著裝迫一下。」除此以外，其餘大部份消費都是用於吃喝、交通，而當中最貴就是跟家人吃了¥888（約$954）的日本料理4人套餐，以及山姆日用品開支¥778.3（約$836）。

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有網民把帖文轉貼到連登討論區，大部份網民都對她豪花¥43500感到好奇，結果看完她的分享後，都取笑她有「窮人思維」，留言直指：「植牙土咩豪」、「3個人住得¥460（約$494）酒店，仲話自己土豪」、「飲食洗咗都唔夠500人仔就感覺似土豪，佢係香港係咪淨係食兩餸飯？」、「笑x咗！根本只係駛咗5500人仔（約$5910）！」、「窮人思維真係好x，洗少少錢一定要周圍講」、「洗錢唔洗拎個表寫出嚟」、「如果真係食玩使咗4皮都勉強算土豪嘅，但係植牙都計埋落去」、「仲以為叫咗7條女做韋小寶」。