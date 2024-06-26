深圳南山｜萬科雲城CityWalk一日遊　打卡工業風公園、逛文創小店

白天，是上萬打工仔的搵食地標。

夜晚，是自帶科幻濾鏡的城市打卡點。

走，去深圳南山區的萬科雲城設計公社city walk！



打卡深圳極具科技感的地標建築，逛3家特別的藝術店鋪：露營風的工業咖啡廳、夏日獨棟冰淇淋小屋、中古風傢俱集合店鋪。

萬科雲城設計公社 城市中心的公園CBD

讓自然回到城市，讓人回到自然。

萬科雲城設計公社，是深圳少見的院落式+低密度城市公園+開放連接，大部分區域被巧妙地隱藏在下沉空間中，地上則全面覆蓋綠化，宛如藏在城市中的地下迷宮。

+ 7

這裏也是「深圳市級文化創意園」，街巷中穿插着許多創意店鋪，周邊更是有被稱作「天空之城」的大疆總部大廈、英特爾大灣區科技創新中心等公司。

今日遊玩路線：

從創意滿滿的設計公社作為起點，

一路穿過空中廊橋，以上帝視角解鎖極簡工業風街區與歐式建築，

走進時尚藝術小店享受生活，

夜幕降臨後，再跟隨打卡點解鎖一組賽博朋克風的城市大片。



在萬科雲城設計公社肆意暢玩，逛吃逛喝，在慢悠悠的生活中迎接夏日吧～

解鎖一組Cyberpunk的城市打卡點

‍走進萬科雲城設計公社，滿眼都是大片的綠意，綠植如瀑布般肆意生長，橙色廊橋懸浮在半空中……恰到好處的空間圈起了更舒適休閒的氛圍，就像進入了城市中的公園CBD。

在這裏工作的人，累了就出來沿着棧道散散步或閒坐一會，辦公環境着實讓人羨慕。

+ 4

1. 地下小鎮中的幾何世界

走在街道中，有種探索迷宮般的奇妙感，工業風街區與歐式建築交錯，斑駁的光影穿過樹枝灑在牆面，像極了城市造景遊戲的3D渲染圖。

2. 大疆·天空之城

大疆總部，又被稱作「天空之城」。建築由兩座不對稱的超高層塔樓組成，中間以懸索橋相連接，巨大的「玻璃體塊」簡潔而具有美感，夜景更是科技感十足。

沿着空中走廊來到設計公社B區，可以找到拍大疆總部的絕佳位置，除了兒童樂園坡地這個經典機位以外，也可以多走走，會發現更多驚喜的角度。

大疆總部

拍攝機位：萬科雲城設計公社B區兒童遊樂區

TIPS：

1. 建議帶上超廣角相機

2. 大疆總部的白天和夜晚都很好拍



3. 萬科雲科技大廈

萬科雲科技大廈，白天看起來相對低調，但是夜晚亮燈後自帶科幻濾鏡，有種魔幻都市即視感。

+ 1

在設計公社的屋頂花園，能完整拍到這棟建築的全貌，又或者去之前爆火的老居民樓機位，彷彿打開了異世界的大門，一邊是城中村既視感，一邊是科技感極強的大廈，與未來進行一場跨時空對話。

萬科雲科技大廈

拍攝機位：

1. 萬科雲城設計公社B區的兒童公園，可以拍建築全貌

2. 石鼓花園小區東門，直行50米，不要打擾到附近的居民

TIPS：

1. 建議帶上超廣角、長焦相機

2. 晚上大廈開燈後拍攝效果更好



走走逛逛 打卡3家藝術小店

在萬科雲城不止可以逛公園，也可以躺平飲咖排、逛藝術空間，街巷裏就藏了不少寶藏店鋪，在放假休閒時去逛一逛真的很舒服。

1. 西麗咖啡廳熱門榜TOP1：akimbo露營風工業風咖啡廳

akimbo兩年前開在蛇口，如今終於再次回歸，在萬科雲城重新開幕，附近的打工人又多了個摸魚新去處～

超大的600平多功能體驗空間，粗糲的露營工業風格，大面積的裸露極簡裝潢，還有一台TOYOTA 越野車和電單車停在店內，讓整個空間更像一座户外露營風的CLUB，自由且隨性。

+ 4

akimbo以售賣咖啡、麪包、酒飲為主，並且這裏也是寵物友好空間。也許正是因為這種户外氛圍感，來店裏光顧的多是自帶鬆弛感的顧客。

akimbo的咖啡可以自選豆子，「黃油牛乳dirty」配上中深烘的咖啡豆，呈現出濃郁香醇的堅果奶油焦糖香氣；深烘「冰美式」酸苦平衡得剛好，入口清爽順滑。

akimbo

地址：南山區萬科雲城設計公社D區101

營業時間：10:00-18:00



2. 夏日藍色雙層小屋：FINDESSERT·意大利雪糕

FINDESSERT飲食商店主打意式Gelato，從開業就火出圈，如今仍是去萬科雲城必吃的冰淇淋。

這棟集裝箱改造的獨棟冰淇淋小屋，以清爽的藍色為主色調，有趣的牙齒LOGO和塗鴉都出自主理人和朋友之手，清新可愛的畫風吸引了不少人打卡。

+ 2

以水果為主，搭配各種口味

這裏Gelato的口味每個月都會不定時更新，可以雙拼，三拼或直接嘗試盲盒口味。

「鹽烤西西里開心果」是店裏的熱門口味，開心果味道香甜濃郁，「樹莓酸乳酪」中的莓果風味吃起來更為清新酸甜，和開心果融合在一起味道剛好。

FINDESSERT飲食商店

地址：南山區萬科雲城設計公社C區B1-S29

營業時間：12:00-20:00



3. 幻樂園·家居藝術體驗館：烏托邦理想生活

這是一間集傢俱、家飾、咖啡、音樂、文創、攝影於一體的沉浸式藝術家居體驗館。

店內每個空間都有獨特設計，一層主為圖書咖啡空間，座位旁側陳列了店主收藏的咖啡杯茶具等孤品器具，順着拱門樓梯向下，則是一處安靜的藝術家居展廳，多以中古設計為主，氤氲着典雅的復古韻味。

+ 9

未來複古主義

幻樂園的會客廳也是深圳首個以「黑洞」為靈感的拍照打卡點，巨大的窗口嵌在挑空客廳內，鏡面的頂部反射呈現出一個顛倒世界般的迷幻感，站在其中好像穿越進宇宙黑洞中一般奇妙……

店內的傢俱都是幻樂園的自有品牌，集高級與創意於一身，在設計美學中感受如高定般的品質，並且還能定製材質和顏色搭配。

幻樂園不但環境優越，獨家特製的冷萃咖啡也讓人非常驚豔，清新怡人的白桃風味適合口味偏清爽的客人，想體驗多層次的風味變化，則可以嘗試香草威士忌酒香。

Arcadia幻樂園

地址：南山區西麗街道萬科雲城設計公社B區207

營業時間：11:00-20:00



喜歡城市漫步，因為驚喜總在路上，因為生活不需要構思。

萬科雲城設計公社

地址：深圳地鐵5號線留仙洞站A出口



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