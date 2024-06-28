港男深圳¥7000種牙遇恐怖經歷　半夜甩螺絲卡喉險死　醫院咁解釋

近年不少港人都喜歡北上睇牙，全因價格非常便宜，洗牙、補牙都只是數百元，就連種牙都比香港便宜一半以上，不過最近facebook群組「深圳吃喝玩樂新發現」就有網民分享了北上種牙的慘痛經歷——



睡覺時種牙的螺絲整顆甩出來。（facebook圖片：深圳吃喝玩樂新發現）

事主以「差啲畀粒螺絲釘哽死」作標題，在facebook群組「深圳吃喝玩樂新發現」發文，指早前北上大花「七千幾人仔一隻」種牙，目前已經去到最後一個階段，在剝牙的地方鑲好螺絲，等待醫院製作好新牙就可以裝回去。可惜這位事主未等到新牙完成，就遇上災難，「早兩晚睇波訓著咗，突然之間feel（感覺）到喉嚨有粒硬物卡住咗， 差啲畀佢搞到窒息，𦧲出嚟一睇，原來係種牙嗰粒螺絲！」

他第二天早上馬上致電絡內地的牙科醫院，結果對方竟然跟他說，螺絲是臨時安裝用，所以甩出來也不奇怪，叫事主把螺絲扭回原處，令他感到極為詫異：「唔好玩啦點擰啊！」最後事主特意請假回去深圳，請醫生幫忙上螺絲，「居然要我等45分鐘先同我整！ 你明知係你哋嘅問題仲要我等咁撚耐！呢間嘢真係比佢搞到一肚氣！」

「奉勸大家真係要去深圳種牙！真係要佢擰實啲粒螺絲呀！」事主發文警世，有網民從事主圖片背後的LOGO認出涉事的診所，指出該診所「全靠賣廣告」、「呢間上網好多負評」，也有網民直指該店收費不消清晰。

帖文及後被其他網民轉貼到連登，部份網民留言指：「去大陸整牙都已經係勇者」、「我真係唔敢，大陸嘅醫療服務如果係咁好，啲上咗去退休嘅老人就唔會望返香港覆診啦，身體係最誠實」、「消委會都話北上整牙高危有伏啦」、「種過都知呢粒野臨時，唔係打啲感嘆號大大隻字公審人就係啱嘅，不過叫你自己擰入去呢個就白痴咗啲」。

種牙是把植體（例如鈦金屬等人體可以接受的金屬）作為支撐假牙的部分，植入牙槽骨內，作用就如牙齒的牙根一樣，及後再植體上鑲嵌人造牙冠、牙橋。而緊扣植體和人造牙冠的有植牙螺絲。根據菲臘牙科醫院的收費表，植牙手術一般需要$17,600至$35,000。由於事主的人造牙冠尚未完成，所以目前只有臨時螺絲在該位置，這次螺絲就不幸鬆脫。