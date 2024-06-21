長髪女疑坐奈良鹿打卡短片瘋傳！中日網民狠批無品　一細節揭內情

大家去奈良都會觀鹿、餵鹿以及跟牠打卡，不過最近一段影片在中日網絡瘋傳，片段中一名長途女為了影靚相直接坐在鹿上，片段上更指該長髪女為中國人，引得中日網友紛紛批評指責，不過有眼利網民卻在短片中發現另有內情......



Avasaad YouTube影片截圖

該短片約只有11秒，近日在中日各大社交平台瘋傳。從片段中所見，一名穿著吊帶黑背心和牛仔短裙的長髪女生為了影靚相，蹲下身疑似整個人坐在一頭鹿上，而她四周則被其他鹿包圍。不少中日網民看過片段後，都紛紛批評該女殘忍，為了私欲傷害動物。另外，更有網民轉載時更指女生是中國人。在轉載的片段中，疑似被女生坐著的奈良鹿沒有反抗，只是趴在地上吃草。

有日本網民轉載短片到X，並配文道「中國人坐在奈良鹿上」、「回去！不要來了！」，對她的行為極度不滿。帖子一經發佈後就引起日本網友激烈回響，不少網民可憐小鹿道「小鹿看起來好辛苦...」，更加批評女子是「野蠻人」、「沒有接受過教育吧」。不過，亦有網民懷疑影片真實性，疑問道「鹿一般不是坐上去就會跑嗎？」

但真相真如網民所說，美女為了影靚相而坐在鹿上嗎？有熱心網友不懈求證，眼利發現原來片中美女根本沒有坐在鹿上，中日網民都「大炒車」，錯屈美女傷害奈良鹿！記者翻查資料，發現原影片是有一名熱愛奈良鹿的創作者，拍下遊客與奈良鹿的溫暖互動，而美女僅僅是蹲坐在鹿前拍照，只是因為角度問題，像是坐在鹿上。短片只是記錄遊客如何與奈良鹿相處，沒有與遊客交談，更不可能知道美女的國籍。

發現事件只是謠言，有網友更在留言區霸氣貼出原影片連結，要求轉載影片的版主向女生道歉。不少轉載影片的網民發現「跟車太貼」，自己錯閙女生，都紛紛刪除帖子。