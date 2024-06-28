遊日注意｜騎電動行李箱都被檢控！日本10種行為犯法遊客好易中

近日，日媒報道一名中國女子在大阪用「電動行李箱」代步，竟被日本警方檢控「無證駕駛」，令不少網民咋舌。其實日本意料之外的觸法行為竟然仲有好多，日本otonanswer網站就盤點咗10個日常生活中可能會觸法的行為，部分甚至連遊客都好容易中招！



めざまし8チャンネル YouTube 截圖

綜合日媒報道，今年3月，一名30歲左右的中國女人，涉嫌在大阪福島區的行人路上，無證駕駛「電動行李箱」被檢控。而「電動行李箱」與一般的行李箱外型沒有太大差異，只是能夠將手柄拉出，並可以坐上代步。在日本網站及電器鋪也輕易購入，不過就有表明不可以「公道」上騎行（公道即是在國家、都道府縣、市町村所管理的道路）。

警察在巡邏時見到女人坐上行李箱飛速移動，所以攔下並截查女人。日本警察表示行李箱時速足足有13公里，覺得形狀「與電單車相似」，屬於「第一種摩托化自行車」，判斷需要考牌先可以用來代步。萬一罪名成立，最高刑罰可能被處以3年以下有期徒刑或50萬（約25000港元）以下罰款，這也是日本第一次，有人無證駕駛電動行李箱被檢控。

めざまし8チャンネル YouTube 截圖

以為用「電動行李箱」代步被監控已經夠荒謬？但在日本，以下行為也可能會觸犯日本法律，一齊睇睇有什麽行為可能會犯法！

10大日本出乎意料的違法行為

【1】店員找錢找多時不退還

找錢太多時，店員就有可能會出現找錯錢的情況。若是沒有通知店員「找錢找多」，並且退還多出的金錢，就有可能觸犯欺詐罪！根據律師解釋，顧客有義務通知店員找錢找多。如果店員找多好多錢，而顧客又就此離去，就會可能被以欺詐罪控告！罪名成立的話，會被判10年以下的監禁，而罪名成立的可能性好高，大家購物時一定要小心！

【2】打尖

在日本旅遊或是生活，千奇不要貪快打尖！根據日本的輕犯罪法第一條13號，在公共場所，以暴力言論或是行為對人造成滋擾，或是在購買公共交通工具的票據及戲飛的隊列插隊，都屬違法！違法的話，可能會被處以1日以上30日以下的拘留，更會收取1000日幣（約50港元）以上10000日幣（約500港元）以下的罰款。

【3】在公衆地方穿著暴露

出遊時，不少人都會扮靚，但在日本，打扮的時候就要注意！若是穿著太曝露，如露出乳溝、臀部及大腿，就可能觸犯日本的輕犯罪法！根據軽犯罪法第1條20號，在公衆場所，露出身體部位令他人不快的話，就有可能違反法律，可能被的拘留1至30日以下，更會收取1000日幣（約50港元）以上10000日幣（約500港元）以下的罰款。日本律師猜測「若是衣服被汗浸濕，露出内衣的話，恐怕也會被視為裸體」。

【4】在路上嘔吐/吐口水

在路上嘔吐及吐口水，都有可能觸犯軽犯罪法！根據同法律的第1條26號，在公衆場合吐痰或隨地大小便，或者造成這狀況的人，都有可能被拘留以及罰款。不過，若是想在路上嘔吐，若是「情況緊急」，實在忍不住吐在路上，也會視為「緊急避難」，不會問責。

【5】屙塞公共廁所或店鋪厠所

人有三急就在所難免，但如果屙得太過「澎湃」，屙塞公共廁所或店鋪的厠所，可能會觸發日本的器物損壊罪！更有可能被處以三年以下的監禁，以及被罰30萬日幣（約15000港元）以下的罰金。不過，以器物損壊罪控告的大多都是故意堵塞厠所的人，如將丟大量厠紙進馬桶。若是不小心屙塞人地厠所，並不會被控告，但是必須要賠償店鋪損失，所以在日去厠所時也要注意！

《大叔的愛》劇照

【6】將醫生處方藥給家人朋友

日本的醫生處方藥並不可以轉讓予其他人，即便是免費轉讓，也會觸犯「醫藥品醫療機器法」，只有取得醫藥品販售許可的人才能售賣或給予他人藥物。一旦觸法，會被處以三年以下的監禁，以及被罰30萬日幣（約15000港元）以下的罰金，甚至會根據實際情況提高刑罰！

【7】不可以私自移走在家中的鳥巢以及鳥蛋

在日本，如果有雀鳥在你屋企範圍築巢，只能夠在剛築巢時合法地清走。若是小鳥已經生蛋，甚至孵出幼鳥，就有可能觸犯日本的鳥獣保護法！如果要清理有蛋以及幼鳥的鳥巢，需要取得市町村的標準！居日港人或者遊日住Airbnb的朋友要注意啦！

《鳥巢》劇照

【8】在車輛中儲存刀具以及棒球棍

如果沒有正當理由，根據槍刀法，在日本不可以帶備任何所有可能危及他人生命，或是對他人造成嚴重身體傷害的器具！若是沒有正當理由，在車輛中儲存刀具及棒球棍，就可能觸發，被拘留以及罰款，大家若自駕遊都要小心。

【9】在街上拿著高爾夫球杆

高爾夫球杆同樣被認為是可能危及他人生命，或是對他人造成嚴重身體傷害的器具！沒有正當理由，拿著高爾夫球杆走在街上，同樣會被認為違反槍刀法。如果有需要帶備高爾夫球杆，需要將其放入袋中，或者是用其他方式收好！

《高爾夫球也瘋狂》劇照

【10】在街上拿著刀具

剪刀及菜刀同樣被認為是可能危及他人生命，或是對他人造成嚴重身體傷害的器具！而且其他刀具，即便是運動用具，例如木刀竹刀等，也包含在槍刀法管制範圍内。只有工作要求的正當理由，才可以攜帶超過6厘米的刀具！

資料來源：オトナンサー