遊日注意｜日本放煙花12大禮儀　須準備一物！附東京5個放煙花點

日本一到了夏天就會舉行不少祭典和花火大會，市民除了可以觀賞煙花，亦可以到街上的商店購買煙花與親友親手放煙花。暑假時期港人到日本亦可以親身體驗一下，不過煙花時亦有一些注意事項及禮儀必須要遵守，大家事前要多加留意啦！



（《即使將你忘記》劇照）

香港法例禁止燃放爆竹煙花，因此不少港人都對放煙花有憧憬。日本的夏天除了煙花大會之外，街上不少商店都會開始售賣煙花，在便利店亦可以輕易買到煙花。不過日本也不是任何地方都可以隨意放煙花，在放煙花時也要留意幾項禮儀和規矩，避免影響到附近居民，又或是不小心觸犯到法例。

事前準備物品

【1】裝了水的水桶

【2】垃圾袋

【3】蠟燭或香

（圖自X @big2amamiten）

日本放煙花12大注意事項+禮儀

【1】請務必閱讀並遵守煙花上的使用說明

【2】請勿將煙花對準他人或房屋，或在易燃物附近燃點

【3】小心不要讓衣服著火（例如有大量花邊的裙子和合成纖維製成的衣服較易引火燃燒）

【4】玩手持的筒狀煙花時要小心手的位置

【5】大風時避免燃放煙花

【6】準備一些水用以滅火

（《因為你把心給了我》劇照）

【7】未成年人請在成人陪同下燃點煙花

【8】請在導火線的正確位置以正確的方式燃點煙花

【9】在點燃筒狀煙花時不要將臉或手靠近噴口；即使火中途熄滅，也不要探頭察看煙花

【10】煙花點燃後應保持最少5米安全距離

【11】燃點煙花時應用蠟燭或香逐支點燃，避免用打火機直接點火

【12】避免一次燃放太多煙花，亦絕對不要拆開煙花燃點，這是極度危險的行為

基於有部分人深夜放煙花，事後又不清理物品，對附近居民造成困擾，近年有越來越多的地方政府在公園、海灘等處張貼「半夜禁止燃放煙花」的標語，可以燃放煙花的場所逐年減少。日本煙火協會就提醒到，放煙花時要選好不會造成滋擾的時間和地點，特別是打算燃放會發出較大聲響的煙花時候。放煙花時亦要注意發射方向和風向，以免煙花和煙霧飛入住宅等。

（《騎上獨角獸》劇照）

東京5個放煙花地點

【1】井之頭恩賜公園

（井の頭恩賜公園）

可以使用手持煙花，但禁止燃放爆竹、火箭煙花等危險煙花。有5個指定地點可以燃放煙花，包括戶外舞台東側遊樂設施附近、三角廣場日落橋南西側花園、地域安全中心前池塘邊附近、遊樂空間西側花園小徑及第二公園廣場附近。

許可時段：6月至10月中旬，至晚上10點（日間不可燃點）

地址：東京都武蔵野市御殿山1-18−31

交通：JR中央線、京王井之頭線「吉祥寺駅」徒步約5分鐘

【2】荒川河川敷

（NORI56圖片）

可以使用手持煙花，但禁止燃放爆竹、火箭煙花等危險煙花。

許可時段：全年，至晚上10點

地址：東京都足立區千住大川町

交通：JR東武線、日比谷線、筑波快線つくばエクスプレス「北千住駅」徒步約15分鐘

【3】堀切水邊公園

（ASA24圖片）

可以燃放手持煙花，禁止使用發出巨大噪音、沖天或產生大量煙霧的煙花。

許可時段：至晚上10點

地址：東京都葛飾區堀切1丁目12番地

交通：京成電鐵「堀切菖蒲公園駅」徒步約15分鐘

【4】平和之森公園

可以燃放手持煙花，禁止使用發出巨大噪音，以及爆竹、火箭煙花等危險的煙花。有3個指定地點可以燃放煙花，包括水邊廣場周圍的沙地、狗公園北側及有跳躍遊樂設施的廣場。

許可時段：至晚上10點

地址：東京都中野區新井三丁目37番78號

交通：西武新宿線「沼袋駅」南口徒步約5分鐘

【5】隅田公園

（墨田区観光協会）

可以燃放手持煙花，禁止使用發出巨大噪音，以及爆竹、火箭煙花等危險的煙花。放煙花時應遠離遊樂設施，使用公園廣場，並避免在草坪、種植區和橡膠路面上使用。

許可時段：至晚上9點

地址：東京都墨田區向島1丁目、2丁目、5丁目

交通：東武SKYTREE線、都營淺草線、東京地鐵銀座線「淺草駅」徒步約5分鐘