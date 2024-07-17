日本人公審遊客搭JR座位前亂放行李　新幹線大型行李原來要咁處理

日本出名多社會禮儀會遵守，不少遊客不知情而犯禁，惹來非議。近日就有日本網友拍下照片，指有遊客搭JR時將行李放在自已座位前，更放上Threads公審，指責旅客阻住前面乘客調低座椅。帖子更被轉載到Facebook，引起香港網民積極討論。其實不少香港網民都困擾在日本搭JR新幹線時大行李該如何處理，原來若行李超過某尺寸，是需要付費！



Threads截圖

早前，有日本網友拍下遊客乘搭新幹線時，將行李放在腿前座位間的空位，更放上threads公審，配文道「咁放行李都得？前面嘅乘客同呢一家人講要調低座椅，但個篋連5厘米都冇郁過」。貼文一經發出就引起網民激烈回應，紛紛指責遊客不守規矩。

日本網民留言道「呢個現象實在令人困擾，同佢哋講都會被無視」、「係咪黑社會？講完都淨係得戚樣，個篋冇郁過，根本係專登嘅」，對大行李擺在腿前的狀況嬲爆。也有人覺得JR準備不夠，「新幹線自啟用以來，根本就冇關注過大型行李放置嘅地方」、「JR有更多應對措施就好啦」。

帖子更被香港KOL健吾轉載到Facebook，惹來香港網民積極討論。有網民覺得，相中遊客無問題，「我反而見過好多日本人都係咁擺喎」、「東海道山陽個限制係長闊高加埋唔超160，但其實好多28吋喼（篋）都冇超size，但個效果都會係呢幅圖咁。」有網民批評相中遊客，表示「咁樣做的確係唔啱」。也有網民發問「擺行李位滿晒，已放到路中心，咁應該放邊？」

遊日時搭新幹線，到底應如何擺放行李？日本網站タビリス，就講述乘搭新幹線時該如何放行李！

乘搭東海道、山陽、九州新幹線

如果行李長寬高總和超過160cm，就要預約「特大行李座位」！這幾條線路都有「附特大行李位置的座位」可供選擇，大家如果有需要，可以在網上、買票機、或前往售票櫃檯預約或購買。如果提早預約，該位置不用收費，但如果沒有預約，便攜帶超過大小限制的行李上車，就需要收取1000日圓（約50港元）。

圖片來源：JR東海

「附特大行李位置的座位」位於每一架車的最後，在座位後面有空間可供擺放行李。而在東海道及山陽新幹線，「附特大行李位置的座位」不止在座位後面，更可以選擇可上鎖的行李架。而長寬高總和不超過160cm的行李，則可以放在頭頂的行李架。如果要放在腿前，就要符合3邊120cm（55cm×40cm×25cm）（約20吋）的規定。

乘搭東北、北海道、上越、北陸、秋田、山形新幹線

圖片來源：JR東日本

這類新幹線都沒有「特大行李座位」，但車輛裡面有行李架，不需預約就可以使用。不過，行李架裡面的空間相當有限，如果攜帶100升（約30吋）以上的行李，最好就選擇最後的位置！在櫃檯及網上都可以選擇位置。若是攜帶80升（約28吋）以下的行李，就可以放在座位上的行李架。而放在腿前的行李大小則與上述相同，要符合3邊120cm（55cm×40cm×25cm）即是20吋篋的規定。

資料來源：旅行総合研究所タビリス