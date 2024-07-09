日本人不再忍？日媒列出13大觀光客必守禮儀：去神社這樣穿也不行

7、8月份有不少學生放暑假與朋友家人一起去旅行，而日本多年來一直是港人最愛的目的地之一。不過，近年不時也會聽到有遊客因為不尊重當地風俗和禮儀，引起當地人不滿。有日本媒體早前就列出13個去日本必守禮儀，大家去之前不妨先了解當地潛規則，減少爭拗！



日本生活雜誌《Tokyo Weekender》最近分享了到日本旅行時，必須遵守的13個基本規則。當中包括乘坐公共交通工具時的禮儀、餐廳禮儀、到神社或寺廟時的禮儀，和外出時的一般禮儀。只要記起來就不怕會惹當地人不快啦！

坐下時應雙腿併攏，避免碰到旁邊的人。行李亦應盡量放在大腿或行李架上

乘公共交通工具時

【1】不要講電話：當你打電話時，聲線會自然提高，聽到有人大聲談話對周圍的人來說相當煩人。

【2】切勿飲食：食物的氣味可能會影響到別人，而且食物亦有機會跌在地上弄髒地方。

【3】不要打開腳坐：坐下時應雙腿併攏，避免碰到旁邊的人。行李亦應盡量放在大腿或行李架上，以免霸佔繁忙車廂的空間。

【4】保持小聲說話

（《深夜食堂》劇照）

餐廳禮儀

【5】無需付小費

【6】餐後需簡單清理：餐後應盡量保持餐桌乾淨有序，以便工作人員處理

【7】正確使用筷子：不要筷子對筷子傳遞食物，也不要將筷子直插放在碗裡。這些舉動會令人聯想起喪事，因此被認為是不禮貌的行為。

到神社或寺廟時的禮儀

【8】留意允許進入的範圍：神社寺廟中一般會有路標指明可行走的區域，但若不肯定就不應肆意進入。

【9】穿著合宜：在日本人們較少露出肩膀，如果在神社裡穿露肩的衣服就可能會引人側目

【10】保持安靜

外出時一般禮儀

【11】嚴禁亂拋垃圾：日本街頭的確較少垃圾桶，大家可以學當地人將垃圾裝起，帶回酒店丟棄。如果是在便利店買東西，則可以將垃圾丟進同店垃圾桶。

【12】留意拍攝禮儀：雖然能理解去旅行希望打卡留念的心情，但當地人可能並不想被拍。因此需多加留意，特別是在宗教場所。

【13】尊重大自然：曾經有遊客損壞櫻花花朵和樹枝等事件。千萬不要，這是非常失禮的行為！