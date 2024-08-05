體臭｜胳肋底有7種臭法！連蒸肉味都有　兩款飲品助除體臭、腳臭

夏天除了防曬美白之外，最多人在意的就是體味。乘搭公共交通工具時，要長時間聞到車廂中汗味真的非常難頂。最近有日媒就分享到其實汗臭味可以分成7種，除了臭味強烈的咖哩味之外又還有甚麼味道呢？



（《無法成為野獸的我們》劇照）

日本集英社講到進入夏天，汗味令人非常困擾，如果不理會它可能會無意識地影響到其他人。於是訪問出產GATSBY和LUCIDO的日本化妝品製造公司Mandom，他們的調查指出有60%的人都會在意自己和別人的味道，亦有50%的人覺得自己的汗有臭味；特別是疫情後少了戴口罩就更是在意。

（Mandom）

汗水其實本身並不會散發出異味，而是皮膚上生活著的細菌吃掉分泌的汗水和皮後代謝，排出來的就變成了體臭。體味從頭部、頸部、腳底都會散發，但最多人擔心的必定是腋下。Mandom的研究員就將腋下的臭味分成7種，當中包括牛奶味、像醋酸味的A型、像咖喱香料味的C型、霉臭味的K型、蒸肉味的E型、噏味的W型和鐵味的F型。

而按Mandom的調查所指，日本有8成男性的腋下汗臭都是牛奶味、酸味或咖喱香料味。其中牛奶味佔了43%，咖喱和酸味各佔17%。以氣味強度來說咖喱味是最濃的，其次則是酸味和牛奶味；而整體汗臭的味道會隨著年齡增長而下降。

（《賭聖》劇照）

夏天容易出汗，而腋下積聚汗水是細菌容易滋生的環境，因此比其他季節味道強烈也實屬正常。有不少人會早上洗澡，希望減低體臭，但上班上學路上又會流汗、打回原形。出汗前使用止汗劑、出汗後使用止汗香體巾固然有效，有皮膚科醫生就指出飲食習慣亦一樣重要。

要減低體臭就應避免以肉類為主的飲食，並多吃鹼性食品，例如鹹梅乾、海藻、菇類和綠黃色野菜等等。日常中亦可以多喝綠茶或豆乳，當中含有的茶兒茶素和異黃酮都有除臭效果，可以從體內減少體臭味。綠茶亦可以用來浸腳，預防腳臭。