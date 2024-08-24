4大豪爽星座拍拖不用AA制　獅子甘願物質付出　不介意對方吃軟飯

和這些星座在一起，開銷可以他全付，但……



這4大星座可稱之為最大方的戀人，願意為愛一擲千金，絲毫不介意開銷他全包！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

對戀人最大方的4大星座（《與惡魔有約》劇照；01製圖）

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1. 獅子座

為什麼説獅子對另一半最大方？



因為他在乎的是兩個人在一起開不開心，只要對方給足情緒價值，他不計較物質上多出一點。甚至哪怕知道對方就是衝着錢來，但只要看着順眼、待着舒服，又有何不可呢？哪天不願意了，隨時能拍拍屁股走人，主動權又沒丟。

2. 雙魚座

為什麼雙魚座不介意別人吃軟飯？



因為他自己吃也不覺得有多不好意思。在他的粉紅腦袋裏，既然在一起了，大家就是連體的，哪兒有你我之分。當然前提是他不差錢，那經濟共同體還方便，算來算去多麻煩。

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3. 處女座

為什麼理智的處女座也會為愛灑金？



沒別的，就是惜才，古書上那種對窮書生一見傾心還傾囊相助的多半就是這個智性戀的星座了。只要對方胸有丘壑、腹有乾坤，身陷困難也不要緊，他樂意養着。有個聰明人相伴，吃甚麼都是好的。

4. 天蠍座

為什麼大商人天蠍也做虧本買賣？



那可是愛情買賣。只要是真愛，他有什麼不能給呢？在別人那裏攢下的老公、老婆本，不就是為了那個唯一。但是，想花他的錢，忠貞不渝是底線，潛在的條件是要聽話，交換的不僅是肉體，更是靈魂——真以為他的錢得來全不費工夫？天真！

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