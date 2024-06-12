女生謝絕交往的5大星座男特質　處女男嚴格逼死人　第1名太重兄弟

兩個人在一起應是互相的，需要包容及理解，如果個人的特質太過強烈，或處事態度太做自己，很容易會忽視另一伴的感受。



清水孟國際塔羅小孟老師特別點出，5個星座男是女生們最不想交往的星座，提供妞妞們作為參考，來看看你曾交往過的另一半，是不是有符合這些特質？！

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女生最不想交往的男星座TOP 5（IG@tvn_drama；01製圖）

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TOP 5：處女座

處女座男通常會過度的追求完美，在很多小細節要求太多，有時候甚至過於苛刻、批評和挑剔，很多事情都有自己的一套標準，對他人更是會用高標準來看待。這種嚴格的要求可能會讓一些女生覺得壓力太大，尤其是那些對自己本身要求不那麼高的人，會覺得不自在和被評判。處女座男也很喜歡用邏輯和分析的方式看待事物，不太注重情感和親密關係，但大多數的女性還是比較希望在交往中，能得到另一半更多的情感支持和溫暖。

TOP 4：人馬座

人馬座男喜歡冒險和自由，渴望探索未知的領域，不喜歡受到束縛和限制，因為過於穩定的關係、過於安定的生活，會壓抑著他們追求自由的心。人馬座男也容易表現出不成熟和不負責任的一面，太隨意就給承諾，或對承諾不重視，會讓女性覺得不可靠或不可信賴。人馬座男比較偏好獨立思考和行動，很注重自己的個人發展和目標，不太關注他人的情感需求，這常導致女生感到被忽視或不被重視，得不到感情上的支持。

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TOP 3：雙子座

雙子座男有高度的社交需求，喜歡與不同的女性接觸和交談，容易讓感情中的女方，覺得雙子座男沒有忠誠度也不夠專情，感受不到穩定的未來。且雙子座男的好奇心重，喜歡新鮮刺激的事物，不喜歡單調的日常生活，也常使的女性感到不確定和不可靠，會擔心自己有一天可能失去雙子男的興趣而被拋棄。最主要還是雙子座男的思想敏捷、變化莫測、性情緒多變，不容易被理解，很難捉摸和預測他們的行為，會能讓女生困惑和不安定感增加。

TOP 2：獅子座

獅子座男比較有自信、自我意識也很強烈，希望成為關注的焦點。他們可能會希望得到更多的讚美和崇拜，也通常很容易得到更多其他女性的關注，這就會讓感情中的女性有被忽視或不被平等對待。加上男獅子座往往具有支配和控制的傾向，會希望女方能完全順從男方的意見和決策，這容易讓女生感到受限制和失去自主權。另外，獅子座男的自我表達和情緒管理，也有不穩定的狀況，強烈的情緒和火爆的脾氣，會讓女性無所適從。

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TOP 1：水瓶座

榮登第一名的水瓶座男，很在乎獨立的感覺，喜歡獨自思考、獨自行動，要有自己的空間，在重視感情的女性眼裡，會顯得過於冷漠和太過理性，在一起卻得不到足夠的溫暖和和親密感。而且水瓶座男，比較喜歡友誼和團體活動，會與廣泛的社交圈子保持聯繫，並享受與朋友們共同的興趣與愛好，卻不知不覺的排擠了感情對象。加上水瓶座男獨特和古怪的行為，像是奇特的興趣和想法，可能會使女性難以理解也不容易接受，甚至會長期都抱著懷疑的態度來看待水瓶座男。

星座僅供參考，每個人實際的性格還是會有所不同，還是要真的相處、深入認識後，才能知道這個人是不是適合自己喔！

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