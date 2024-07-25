富士山忍野八海出事！遊客狂掟銀嚴重污染　日媒警告:捉到或重罰

去日本東京除了shopping、去迪士尼玩，大家也要去富士山周邊景點，其中「忍野八海」都熱門景點之一。該景點因富士山融雪的泉水聞名，吸引不少遊客前去。不過，最近日本節目報導泉水因遊客「掟銀仔」許願被污染，即使已在現場列出多國語言告示勸喻遊客勿掟銀仔仍不果！



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忍野八海以清澈乾淨的泉水聞名，不少池塘中的泉水是富士山融雪，在1985年被列為日本全國最優質泉水之一。但近日日本節目《イット！》報導了忍野八海池塘內硬幣堆積超過一米，硬幣污染水質更破壞生態，原因是遊客「掟銀仔」許願所致！

當地記者在拍攝節目時，縱使在池邊有「禁止投入硬幣」的多國語言告示，但在短短兩小時就有5組遊客往池中擲硬幣，池中各國硬幣都有。採訪遊客後發現，不少人都當池塘是許願池，也有人表示「看到池塘中有硬幣，便掟銀許願」。

有清理硬幣的潛水員義工表示「硬幣堆積至少有1米高」，指要全部清理有困難，因為池中的泥土會與硬幣形成一種類似水泥的狀態，需要一直挖才能成功清理。硬幣嚴重影響當地生態及水質，令池中的水草也大幅減少。

雖然以往曾有連登仔將「忍野八海」列為日本最伏的景點之一，不過它在2013年被列入世界文化遺產，也是當地的天然紀念物。根據日本法例，隨意擲硬幣許願可能觸犯當地文化財保護法，更有可能最高被監禁5年及罰款100萬日圓（約5萬1千港元）。遊日時，即使看見池中有硬幣，也不要隨便掟銀仔許願！

資料來源：FNNプライムオンライン