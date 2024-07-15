日本文化知多啲「在日本主動幫人會造成別人困擾嗎」過來人這樣說

及時幫助需要幫助的人，對一般人而言是理所當然的舉手之勞，不過如果對象是日本人時，可能就要三思而後行了，例如台灣民眾對讓座博愛座都有共識，但曾旅居日本的女星歐陽靖就指出過，「日本人對於博愛座的觀念是『長輩覺得自己夠硬朗，如果不坐下也不會有危險性，所以拒絕別人的讓座』」。



有一位台灣網友在日本就分別遇到2次不同情況，當地人對待的方式也不同，讓該網友不禁要問是不是該先不動聲色觀察：

再衡量自己是否有可以幫到他的地方；還是不認識的人都不要去干涉會比較好呢？

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原PO在Dcard貼文分享他在日本遇到的小故事，一次是在百貨公司出口，遇到人潮很多都擠在門口，一個人推著嬰兒車的媽媽，可能是被車卡到，她推了好幾次都推不開，但一群人都沒人說話也沒有任何想幫忙的動作，原PO離門口很近，就問說「大丈夫ですか（沒問題嗎）」，然後從旁邊把門推開（沒有碰到其他人），人潮才慢慢依序離開百貨。



另一次是一位阿姨過馬路前在人行道摔了很大一跤，聲音大到很多人都回頭看她，當下有很多人衝上去問她還好嗎要攙扶她，因為她其實站不太起來，原PO在旁邊聽到其他路人在說「不要看啦！如果是我一定不希望別人跟我搭話，丟臉死了」。當下那個媽媽的表情很愧疚，一直跟原PO鞠躬說不好意思。

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這2次經驗讓原PO發現「以前會有人說日本人看起來很冷漠，其實是不想給別人添麻煩，或許上前搭話也是多管閒事，只會讓他們覺得很困擾」。他現在如果再遇到突發事件，會先不動聲色的觀察，如果對方向他求助再衡量自己是否有可以幫到他的地方，但有時也不禁想，是不是不認識的人都不要去干涉會比較好呢？



貼文一出，有網友安慰原PO說，「我覺得就追隨你的心就好，看到人需要幫忙的時候就去幫忙吧！我住大阪，遇到的路人都還算蠻願意幫忙的，看到有人抱著肚子走路不舒服，路人有停下來關心；地鐵嬰兒車卡住，願意稍微幫忙拉。但大家都說大阪是日本最怪的地方，我也不確定」。

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其他住在日本不同地區的網友，也分享自己曾經接受過幫助的案例，「我住東京，前陣子搭電車昏倒，周圍的乘客來扶我下車、給我水喝、幫忙通知站務員，等我清醒後，站務員拿輪椅來推我去休息室，路人才各自離開，超級感謝路人」。



另一位住東京的台灣人分享自己的看法，「我在日本（東京）遇到很多人的幫助耶！有一次我從地鐵出來，下雨，就有大叔主動幫我撐傘。後來我要搬家回台灣，拿兩個行李箱跟大包裹去郵局，很艱難的前進，就有路人問我需不需要幫忙拿一個行李箱。退房的時候，租屋公司的人看我東西很多，也主動開車載我去車站，我覺得沒有很多人說得那麼冷漠！也許是幫助前會考慮比較多（會不會對方不需要幫助等等）？」也有網友表示在哪裡好像沒差：

我被幫過兩三次欸，是不是東京人有差？我在關西。

也有人有不太愉快的經驗，「我上次在渋谷過馬路的時候，有一個老爺爺推著類似資源回收車的推車，結果好像輪子卡到什麼，車上的紙板全都掉下來，但過馬路的人很多，完全沒有人要幫老爺爺撿東西或是扶推車之類的，有點嚇到」、「住東京，曾經在路上幫忙老人2次，2次都被對方大罵一頓，從此不敢幫助老人」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】