日本、倫敦、西班牙跟觀塘「撞樣」？網民旅行驚覺：處處都是觀塘

不少人去旅行都是打算感受別國文化，去當地打卡、嘗試當地食物等，不過世事往往出人意表。近日有網民在社交平台發帖文，指早前到日本旅遊，驚訝發現眼前情景激似觀塘，惹來不少網民分享世界各地都是觀塘的影子。



最近Threads上有一名網民發帖，表示去日本同倫敦都好似返到觀塘，更指「世界係一個巨大嘅觀塘」。帖子反映非常熱烈，除了大量讚好與搞笑留言外，更引出不少人貼出照片，分享自己在世界各地發掘的觀塘！

Threads 截圖

世界各地都與觀塘撞樣

不少網民紛紛貼出照片，發覺世界各地如大阪、台北、首爾聖水洞不少地方景色都與觀塘撞樣，例如有東京膠囊酒店似觀塘地標apm，北京有商場也跟apm「撞樣」！

而觀塘海濱花園塔樓，原來在世界各地都有「同胞兄弟」，例如在廣東河源有建築與塔樓十分相似，而在西班牙巴塞隆拿的「受傷星宿」（L'Estel ferit），外型更加接近。

有網民貼出在日本東京山手線拍攝的照片，發覺背景特別似觀塘，有人更隨即將背景替換成觀塘街景，竟毫無違和感，要細心對比兩張照片才能發現差異，「連條線都係綠色，你話抵唔抵死」。

不過記者翻查資料發現，北京apm商場與觀塘apm之所以連字體都一模一樣，是因為兩者都是屬於新鴻基地產！北京apm是由北京東安集團與香港新鴻基地產有限公司合作興建，原名是新東安市場，在2008年才改名成apm。

觀塘地鐵站似東京

世界各地都有與觀塘相似的地方，但觀塘又似邊度呢度？有人分享照片，將觀塘地鐵站月台影得似東京，更有人影得似秋葉原，「下次翻到觀塘打卡同大家講我到咗秋葉原」、「可以去觀塘老母影返張有日本 feel 嘅相」。

網民留言反應熱烈

網民表示羨慕「住觀塘咪好着數？」，更有人指「去一轉觀塘，猶如環遊世界」，而自稱在觀塘居住的網民則留言「今次真係全世界都係我屋企，到處都是家的感覺，處處都是觀塘」。有網民更提出「陰謀論」，「觀塘有機場 而飛機唔會帶你出國 只會兜個圈返去觀塘」、「你去到邊，觀塘老母都會跟著你去邊」。