香港夫婦¥10,000深圳福田租千呎單位　提點港人北上租樓必注意2點

香港樓價雖然已跌幅不少，但住屋租金依然高企，加上深港交通已非常便利，近年不少港人搬到深圳居住，實行深港兩邊走。近日有香港夫婦在社交平台拍片分享在深圳福田以萬元人民幣月租近千呎豪宅的經驗，更提出港人在深圳揾租樓必要留意的重點。



該香港人妻經常在小紅書分享她跟老公在深圳的玩樂片段，近日她以「香港夫妻深圳福田租房深港生活纪錄」為題發放短片，分享他們在深圳租樓的經

歷。她表示去年11月因工作關係從香港搬到深圳龍崗區生活，當時租了一間價錢較相宜又近公司的公寓居住約半年。她指租住後發現住所離口岸有一大段距離，而且周邊配套也不太方便，最近商場也需要15-20分鐘車程，故完成上一段工作關係後，便決定搬離龍崗，找更近口岸的福田區租樓。

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她指不少港人搬往深圳居住，都會選擇較近口岸的福田區或羅湖區，雖然羅湖區的租金較便宜10多個百分比，但周邊設施較舊，故最後選擇了鄰近皇崗及福田口岸的福田中心區石廈。她表示現時居住的單位距離COCO PARK、卓悅中心、皇庭廣場等大商場只要十多分鐘車程，而且有不少食肆可供選擇。

小紅書截圖

據悉單位月租約¥1萬，3房1廳面積約942呎。由於他們只是租住，租約完後須還原，所以單位在裝修上沒有作很大改動，只添置了自己的家具。港妻也温提港人若有意在深圳租房，千萬別只看小紅書或其他網上平台的照片，認為必須要親身視察，同時也要衡量生活方便程度。

資料來源：小紅書