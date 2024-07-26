日本學生夢想職業排行公開！小學VS高中生差超大！驚嘆現實太殘酷

在香港，傳統理想職業就是老師、醫生及律師，但日本人又點睇？最近日本新聞節目《newsおかえり》就報導三個日本職業排名，分別是小學生與高中生最想從事的職業排名、與家長最不想子女從事的職業排名。而調查結果最令人驚訝的是，小學生時最渴望的職業，跟高中生的完全不同，令網民相當感概。



《中學聖日記》劇照

近日，日本節目《newsおかえり》報導了三個日本職業排名，分別是小學生與高中生最想從事職業排名、與家長最不想子女從事的職業排名。小學生與高中生的排名差異居然天翻地覆，而日本父母討厭的職業竟與香港大不同！

小學生最想從事職業排名

圖源：newsおかえり

進研ゼミ小学講座在去年11月對小學生進行調查，訪問了高年級的小學生。發現不論男女，都對成為YouTuber極有興趣，兩者都名列前茅，男女學生分別排在第1名及第3名。在小學女生中排名第1的是藝人，而藝人在小學男生中排名同樣不俗，排在第8。

(benjamin lehman / unsplash)

小學男生也嚮往成為運動員，排在第2、第3、第8名的分別是棒球選手、足球選手及籃球選手。另外，不少男生都想從事遊戲相關的職業，遊戲開發者與職業遊戲選手分別排在第4名及第5名。餘下排名第6、第9、第10的職業分別是科學家、程式設計師及學校老師。

(nordwood themes / unsplash)

而小學女生則對創意產業較有興趣，排在第2、第4、第8、第9的分別是漫畫家、甜點師、作家及設計師。而餘下的分別是第5名的保育員、第6名的老師、第7名的護士以及第10名的醫生，都是照顧他人的工作。

高中生最想從事職業排名

圖源：newsおかえり

LINE Yahoo在去年11月也調查了高中生的職業導向，但結果比起小學生充滿夢想結果，就現實許多。最被歡迎的職業也變成公務員，不論男女都排行第一，而最受小學生歡迎的YouTuber則不見蹤影。

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在女高中生的排行中，已經不見創意產業的蹤跡，取而代之的是醫療相關的工作，排在第2、第3、第7及第10的分別是護士、心理諮詢師、醫生及營養師。另外則是教育、學術與商務相關工作，第4名的是文職及業務員，第5名的是老師及大學教授，第6名是保育員，第8名是學者及研究院，第9名是活動策劃。

(thisisengineering / unsplash)

而男高中生的排名中，運動員不再上榜，上榜的不少都是機械、工程、設計相關的工種，第2名是系統或程式設計師，第4名是機械工程師或維修員，第5是設計師或開發者，第9名是遊戲業。其餘的除了第8名的歌手外都比較現實，如第3名的醫生，第6名的老師及大學教授，第10名的警察、消防員及自衛官。

日本父母不想子女入邊行？

圖源：newsおかえり

除了學生的志願外，ABC新聞也引述ARINA株式会社在2022年的問卷調查，了解家長最不希望子女入行的職業。第1名及第2名分別是YouTuber及藝人，家長認為YouTuber沒有就業前景也不會成功，而反對成為藝人則是因為工作不穩定。另外，日本父母也不希望孩子加入自衛隊以及從政，覺得太過危險及容易樹敵。餘下的竟然都是十分受香港家長歡迎的工作，分別是排名第5的律師、第6的醫生與第7的護士，日本家長覺得這些工作都太過忙碌，因此不希望子女入行。

資料來源：ABC ニュース