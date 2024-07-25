白衫男連環狂踢奈良鹿新發展　日本警方介入：已接獲多個通報

奈良鹿被視為「神的使者」，在當地備受尊敬，不少旅客都專程前往奈良見小鹿。不過，日前一段短片在網上瘋傳，一名白衣男用力踢開鹿群，更掌摑小鹿。短片隨即惹起眾怒，白衣男被日本網民狂噴，更極力要求政府逮捕男子。而有日媒今日（２５日)指日本警方已介入處理。



白衣男起飛腳踢小鹿（野生の王様YouTube頻道截圖）

鹿是奈良縣的一大特色，不少旅客因為想與可愛的小鹿互動，而到奈良觀光。而在日本傳說中，鹿是「神的使者」，小鹿也是當地的自然紀念物，備受尊重及愛護，日本人也因此無法容忍任何人傷害奈良鹿。不過，YouTuber野生の王様近日發佈影片，竟發現一名白衣男喪踢奈良鹿，引起眾怒！

白衣男起飛腳踢小鹿（野生の王様YouTube頻道截圖）

YouTuber野生の王様，經常會上傳遊客與奈良鹿互動的影片。在他發佈的影片中，竟見一名白衣男傷害小鹿。在影片中，男子手拿手機，身穿白色T恤。而該名白衣男從人群中走出後，就狠踢面前的小鹿。男子在鹿群受驚四散後仍不收手，竟然選擇追上再踢一下，之後更掌摑身側小鹿。而白衣男全程都極囂張，踢鹿後仍大搖大擺地仰頭離開，絲毫沒有罪惡感。

白衣男掌摑身側小鹿（野生の王様YouTube頻道截圖）

在影片標題中，該YouTuber在標題控訴踢鹿白衣男為中國人，但並沒有足夠證據證明。多國網民都在留言詢問片主，「你們是如何知道是中國人？我看完全片都不能確定」、「怎樣肯定是中國人？」，更有人提出質疑「他褲腰上有鑰匙，遊客應該不會這樣？」而片主目前在片中及影片說明欄也沒有多作解釋。

男子褲腰上有鑰匙（野生の王様YouTube頻道截圖）

不過，縱使男子國籍成疑，男子行為亦被網民極力評擊，影片也在當地瘋傳，當地關注社會問題的X賬號亦紛紛轉發影片。不少人紛紛心疼小鹿「太過分了」、「小鹿好可憐」、「不可原諒 那是神的使者」。不少網民更希望政府可以逮捕男子，「不能接受 逮捕他吧」、「希望警察可以立案調查」，有網民呼籲道「愛護動物團體 該工作了！」。更有網民留言「如果旁邊有健壯的保鏢去踢這些人就好了」、「踢了神的使者，會降下令你不幸的天罰」。

產經新聞 鳥越瑞絵拍攝

根據《產經新聞》25日的報導，奈良警察在本月下旬接獲多個白衣男踢奈良鹿的通報。奈良縣表示一直都有呼籲不要觸摸及突然接近奈良鹿，更指「因為外籍遊客增加，可能不太知道與奈良鹿接觸的規則」。在本日（25日）更出動警察，以多國語言呼籲遊客善待小鹿，並警示遊客「傷害奈良鹿會犯法」。