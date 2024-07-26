地球有古怪｜「日本最短斑馬線」得2條白線！只有3地方看得到

一般斑馬線的設置，通常都在一些比較寬廣的路口，為了提示行人和車輛，所以會劃上數公尺長的斑馬線。然而在日本，卻有幾個地方，有著才劃著兩道線條，距離原比一般狀況還要短上許多的斑馬線。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，大阪府和泉市肥子町1丁目，就有一個像這樣的斑馬線，還曾經被電視節目介紹過，號稱是「日本最短的斑馬線」，走沒幾步就能橫跨過去。



大阪府警察表示，一般斑馬線的設置與否，取決於有沒有放置紅綠燈。如果有紅綠燈，就會劃設斑馬線。而是否放置紅綠燈，則會根據個別道路的交通狀況，例如車流量、事故數量、地形等等做安排。只要認為有需要，就會設置紅綠燈和斑馬線，保障行人安全。

【相關圖輯】小紅書熱議「日本人家門外為何擺一排膠樽」網民揭原來另有用途（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 6

另外，日本內閣府國土交通省規定，一般斑馬線幅度約為45到50厘米，但是可以依據實際道路情況做調整。在這麼狹小的道路中，就因為考量只畫一條白線，就不容易辨識，為了至少能畫兩條，因此減縮了白線的幅度。



除了大阪之外，京都市地下鐵五條車站前往東本願寺的路上，以及靜岡縣伊東市東松原町的大川橋交叉路，也有著僅兩條白線的斑馬線。這些都是為了保障行人安全，特別設置的紅綠燈和斑馬線的案例。

【相關圖輯】日本人服務態度急遽下降？住日網民稱侍應「沒笑容」：一原因導致（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

閃電退選關鍵曝！「他們」推了拜登一把 競選幕僚最後才知怒了

顧全大局…拜登震撼宣布退選 放棄競選連任

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】