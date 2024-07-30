張家朗再奪金Pizza Hut贈慶！ 堂食免費追加菠蘿！網民：明剃眼眉

巴黎奧運劍神張家朗再奪金惹來不少花生，對家意大利選手落敗後，不少意大利網民入張家朗IＧ罵「偷獎牌」，而香港網民也出征反擊，更用上傳說中意大利人最討厭的「菠蘿Pizza」留言。而香港Pizza Hut隨即也出帖文抽水，指今日至明日堂食必勝批即可以免費追加菠蘿，惹來網民熱議。



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劍神張家朗在男子個人花劍項目決賽對上意大利選手馬基（Filippo Macchi），最終「決三劍」15︰14勝出，成為香港史上首位勇奪兩次奧運金牌的運動員，不過賽果疑招外國網民不滿，更有人入張的IＧ上留言，有香港網民即留言反擊，又認為「唔好理啲菠蘿Pizza」，惹來不少笑料。

而香港Pizza Hut下午就在社交平台發帖文，指為了慶祝港隊同日勇奪金牌再添銅牌，由即日6點起至7月31日，全線餐廳分店堂食任何必勝批都可免費加菠蘿配料，價錢由$139起，可謂抽水抽到水塘也乾了。

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網民對Pizza Hut發優惠熱議，「呢吓真係明剃眼眉」、「po上Reddit先」、「贏完意粉 再免費加菠蘿落pizza，對意粉侮辱性極大喎」、「呢個做到嘢」、「marketing 做到」、「菠蘿萬歲」。

《香港01》曾訪問過去在港經營餐廳的意籍大廚Marco Maggio，他曾為中國前最高領導人江澤民、美國前總統克林頓炮製美食。他說絕對不會在薄餅上加菠蘿，「太嘔心（Absolutely gross），對意大利人來說，這是不乎常理。我們通常不會加甜味在薄餅上，意大利人不會將菠蘿、蘋果作為薄餅配料。如果要炮製一個甜薄餅，你可以加菠蘿，但若要做一個拿坡里薄餅，我們就不會加甜味」。