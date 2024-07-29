巴黎奧運｜霹靂舞是什麼？比賽標準超嚴　DJ即興播歌1分鐘定勝負

2024年巴黎奧運新加入了霹靂舞（Breaking）、滑板（Skateboarding）、競技攀岩（Sport climbing）及沖浪（Surfing）4個項目，有不少人好奇霹靂舞究竟是什麼？為何算是一種運動？其實霹靂舞從1970年代開始風行全球，而且有嚴格的比賽標準。



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霹靂舞英文稱Breaking，從美國紐約市南布朗克斯發跡，是一種街頭即興舞蹈技巧，通常伴隨著嘻哈音樂和鼓點進行表演，霹靂舞者男性稱為「B-boys」，女性則稱為「B-girls」。早在2004年，能量飲料公司主辦的RED Bull BC One就是全球霹靂舞選手的夢幻舞台，今年首度被列為奧運正式比賽項目。



自從2020年底巴黎奧委會宣布霹靂舞入選為奧運項目時，就出現不少質疑聲浪，「霹靂舞稱得上是體育運動嗎？」「霹靂舞與傳統奧運的比賽風格不相符」等，但國際奧委會秉持「與新世代接軌」精神拍板定案，並延續東京奧運的滑板、攀岩、衝浪3項目。

霹靂舞比賽並非隨便跳跳，而是有嚴格的評審制度。根據《CNN》報導，法國霹靂舞代表隊教練B-boy索索指出，評分包括個性、執行、音樂性、技巧、詞彙，因此舞蹈必須有完整性，並將所有元素結合在一起，將音樂與動作發揮到極致。

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霹靂舞在奧運的比賽規則採取一對一對決（Battle），男女各一組，有16名B-boys和16名B-girls在個人賽中對決，每組對決2至3回合，並根據DJ的曲目即興表演舞步，雙方在每回合各有1分鐘，在極短的時間內做出高難度舞步。

擁有14年舞蹈經歷的台灣霹靂舞好手孫振表示，「這就是霹靂舞最困難的地方」，比賽當下不確定DJ會放什麼音樂，必須隨機應變，所以並非把一個套路練好就能贏得比賽，關鍵在於是否隨心所欲運用肢體表演，更形容「霹靂舞是即興的肢體語言辯論」。

擁有14年舞蹈經歷的台灣霹靂舞好手孫振。（IG@quake_chan）

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巴黎奧運霹靂舞賽式由9名評審組成，根據6個標準對B-boys和B-girls進行評分，分別為創意性、個性、技巧性、多樣性、表演性和音樂性。表演性和創意性佔比最大（60%），其他類別佔另外40%。

表演性（Performance）：

選手是否能夠在舞蹈中展現出自己的能量和激情，整體表現是否令人印象深刻，展現出霹靂舞的藝術魅力。

音樂性（Musicality）：

選手是否能夠準確地掌握音樂節奏，呈現出恰當的舞蹈動作。

創意性（Creativity）：

選手是否能夠在舞蹈中融入自己的獨特創意和想法。

個性（personality）：

選手能否展現出與眾不同的個人風格。

技巧性（Technicality）：

選手是否純熟地完成各種舞蹈動作，並展現出良好的身體控制能力與協調性。

多樣性（Variety）：

舞者的肢體動作是否呈現出多種變化風格，展現出豐富性與趣味性。

2024年巴黎奧運新加入了霹靂舞作為比賽項目，圖為烏克蘭選手Oleg Kuznietsov。（Reuters）

巴黎奧運的霹靂舞女子賽事，將於8月9日巴黎時間下午4點（香港時間晚上10點）舉行，至於霹靂舞男子賽事，則在8月10日巴黎時間下午4點（香港時間晚上10點）持續舉行至當天結束。各國代表團摩拳擦掌，都希望能抱回史上第一座霹靂舞奧運獎牌。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】