巴黎奧運｜全紅嬋壓水花封神「比我上廁所水花還小」5件事認識她

巴黎奧運跳水女子雙人10米台昨晚(31日)決賽，中國代表全紅嬋和陳芋汐以無敵姿態奪金，當中17歲的全紅嬋，其壓水花能力令電視機前的觀眾看得目定口呆，可謂碾壓全場選手，加上cute爆抱公仔舉動超萌，令不少網民熱議。其實全紅嬋在上屆東京奧運已經爆紅，《開罐》就為大家簡介下這位可愛少女的過去。



中國新一代的國家跳水女選手，17歲的全紅嬋昨日跟陳芋汐奪巴黎奧運跳水女子雙人10米台金牌，為中國在這個項目實現7連冠壯舉，同時幫助中國跳水隊贏得今屆第三金，也是中國代表團的第八金。網民在社交平台不停轉發二人比賽時零水花的「異能」，其中全紅嬋更惹來熱議，「全紅嬋跟陳芋汐這個雙人跳水，我看了幾次才發現是雙人。真的太厲害」、「比我上廁所濺出來的水花還小」、「我是真心佩服，尤其全紅嬋，他根本是跳水異能者！」、「有兩個人？？？（揉眼睛」、「其他隊：這個比賽是來爭銀牌的」。

（Getty Images）

其實全紅嬋在上屆2021年東京奧運女子10米台單人跳水決賽中獲得金牌，當年已經爆紅，《開罐》就為大家整合她的故事，簡介下這位可愛少女的過去。

1.出身貧窮家庭

全紅嬋2007年出世，自小在廣東邁合村長長，出身窮困，父母都是農民。2014年７歲那年開始接受跳水訓練，11歲加入了廣東省隊。上屆2021年東京奧運，當時只有14歲的她代表中國，在女子10米台單人跳水決賽中獲得金牌，隨即爆紅。

全紅嬋曾透露，希望比賽勝出後能將獎金寄回老家，讓媽媽有錢治病。(央視截圖)

２.最想為媽媽醫病

據內地傳媒報道，全紅嬋的媽媽在2017年遭遇車禍，當時更被捲進貨車底撞斷肋骨。雖然並非重傷，但卻留下癲癇後遺症。全紅嬋曾透露，希望比賽勝出後能將獎金寄回老家，讓媽媽有錢治病。

３.爆紅後屋企變打卡點

全紅嬋奧運奪金後，不少大企業要送樓送舖送錢，又幫她的屋企裝修，有醫院更樂意提供醫療服務給她媽媽和爺爺。而且全紅嬋老家更成為打卡勝地。全媽媽也表示：「嫁過來，現在才知道家裡有這麼多親戚，全冒出來了，還有拿著醫療箱跑來。」

4.父親仍堅持賣蔬果養家

不過，全紅嬋的父親全文茂近日接受內媒訪問卻表示，雖然這幾年家裏沾了女兒名氣的光，但最終還是要靠自己，賺到多少是多少，「孩子還小，我們不能因為一些過眼雲煙的東西就去影響到她。」據指全文茂當年拒絕了贊助商捐贈的現金和房產，一家仍住在老房子，爸媽透過種植農產品和養雞維持生計，而哥哥全進華在網上賣農產品，成為湛江專門賣農產品裏小有名氣的網紅。

央視截圖

５. 代言服裝品牌惹風波

全紅嬋爆紅後，也有不少廣告代言，其中一個是內地服裝品牌「芋庭服飾」。該品牌在去年底請來中國跳水隊運動員代言，當中包括當時年僅16歲的全紅嬋，其中有些宣傳片是穿上皮褸和成熟外衣，惹來網友吐槽太「老氣」，「全紅嬋以前只是會跳水，穿上你家的衣服感覺還會唱山歌了」。