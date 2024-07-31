巴黎奧運｜乒乓混雙朝鮮摘銀網民好奇待遇　脫北者曝選手慘敗會點

奧運乒乓球混雙，中朝韓世紀合照引起網民討論，大家都對來頭神秘的朝鮮選手十分好奇，又擔心他們未能奪金，回國後會否有懲罰。其實數年前已有脫北者談過北韓運動員回國後的待遇，而最好及最「地獄」待遇又是甚麼？



巴黎奧運乒乓球混雙比賽結果塵埃落定，中國奪金、朝鮮銀牌、韓國銅牌（資料圖片）

巴黎奧運乒乓球混雙比賽結果塵埃落定，中國（王楚欽/孫穎莎）奪金、朝鮮（李鄭息/金琴英）銀牌、韓國（林鐘勳/申裕斌）銅牌，港隊黃鎮廷和杜凱琹第四名。這兩場比賽成為網民近日熱話之一，不少人都「食花生」希望韓國及朝鮮對打，又想知道來頭神秘的朝鮮選手是如何做出僅次於中國的成績，又擔心他們未能奪金的話會否被罰，網上更有人胡說要接受勞改或被槍斃。

朝鮮混雙組合李正植/金琴英30日跟中國隊爭金牌,最終奪銀牌. (新華社)

不少人都「食花生」希望韓國及朝鮮對打，最終雙方未有對戰，圖為決賽中國對朝鮮（HOYTV截圖）

政治上的關係複雜，不過三國運動員就在傳媒面前「世紀自拍」，韓國選手林鐘勳揸機，孫穎莎指導拍攝角度，而眾人都帶著微笑。朝鮮選手在上台領獎時也有主動與韓國選手握手，場面友好。有網民翻出兩段YouTube片段，當中有脫北者上韓國電視節目談到運動員回國後的待遇，這4件事你又聽過未？

港隊黃鎮廷和杜凱琹獲第四名（資料圖片）

【1】對手大勝比賽

1966年世界盃葡萄牙大勝朝鮮，一眾球員安全返回北韓，之後有記錄片拍到選手依然健在，行得走得。當時教練被記者問到有否被受罰，他表示：「有啲咁嘅事？」但在朝鮮住了24年的日本人蓮池薰，則在回憶錄寫道：「許多選手被逼脫下制服，送往礦坑強迫勞動。」到2010年世界盃，葡萄牙又以7:0大炒朝鮮，顏面盡失，有指時任教練被問責，要接受思想教育。

1966年世界盃，葡萄牙大勝朝鮮（YouTube 교양만두）

【2】輸給這些國家就PK

雖然未必有嚴重懲罰，不過以下3個國家的手下敗將絕對不能做，就是韓國、日本、美國。傳聞有人試過輸給日本對手，令他即時在比賽場地崩潰。是否要以死謝罪？有脫北者表示該選手最後被分配到窮鄉僻壤的制油廠，而這是他們聽過最壞的結果。本身是代表國家的運動員，這結果都算是「勞改級懲罰」。

朝鮮的李鄭息、金琴英在首輪已淘汰日本的張本智和、早田希娜（新華社）

【3】差別待遇

能出國比賽，無論實力家境都不會太差，通常小學時期已被選拔重點栽培。這些精英運動員資源最好，平時有肉有雞蛋食，而普通運動員只得白菜、小麥飯。而人氣運動項目選手的伙食都會更好。脫北者形容當局「一眼就看得出誰有潛質」，所以極少出現資源錯配或揀錯人的情況。

脫北者分享，精英運動員資源最好，平時有肉有雞蛋食（YouTube play채널A）

【4】運動員如何做人生贏家？

擁有不凡背景，終極目標自然是成為黨員或幹部，不過原來都有條「捷徑」？1999年西班牙馬拉松，朝鮮女跑手鄭成玉奪冠後對外媒表示：「在終點線前彷彿看見將軍（金正日）張開雙手對著我說『快過來吧！』，我才能撐到最後」，結果獲封「共和國英雄」。這稱號是北韓最高榮譽之一，有徽章及證書，社會地位是全國最高0.1%，送樓送車是基本，下半世都榮華富貴。

朝鮮女跑手鄭成玉奪冠後獲封「共和國英雄」（일간스포츠）

今次乒乓球混雙賽事，不少評論都表示朝鮮是最大變數，上屆東奧未有參加，近年又較少在其他國際乒乓賽事現身，實力穩定但又相當神秘，不少隊伍都因未夠了解朝鮮代表打法而失分。網民留言指：「頒獎嗰陣佢哋好似小朋友出去旅行開心嗰種feel」、「北韓跟南韓妹妹都好可愛喔」、「這就是奧運的意義」。