意大利人最憎唔係菠蘿Pizza！只排第3討厭　最憎嗰樣日本人發明

劍神張家朗日前在巴黎奧運男子個人花劍項目上，擊敗意大利選手馬基（Filippo Macchi）奪金，卻意外引來香港網民跟外國網民罵戰，有外國網民指「偷牌」，香港網民則以相傳意大利人最憎的「菠蘿Pizza」還擊。但翻查資料，其實英國在2022年公布一個意大利人對於世界上其他國家對義意大利菜「創新」做法的接受程度，「菠蘿Pizza」並非最乞意大利人憎！



劍神張家朗日前在巴黎奧運男子個人花劍項目上，擊敗意大利選手馬基（Filippo Macchi）奪金，

根據英國民調網站YouGov在2022年的民調，他們曾列出11項「意大利料理」的特殊作法，詢問包括意大利人在內等數個國家民眾是否能接受。調查發現，意大利人最不能接受的頭三名分別是「拿破侖意粉」(即意大利麵加番茄醬)，有89%的意大利人不接受、第二名是「把意大利麵放入冷水再煮」，第三名才是「菠蘿Pizza」，有77%意大利人不能認同。

調查顯示有89%意大利人表明不能接受意粉用茄汁調味的做法，表示茄汁只適用於漢堡包和薯條。而日本媒體FNN於2022年曾報道，拿破侖意粉發源地並不是意大利，而是日本橫濱一間酒店大廚多年前參考美軍軍糧製作的料理。相傳當時為駐日美軍創作的拿破侖意粉是使用番茄醬為調味，後來被其他洋式餐廳普及化才變成使用更平民化的茄汁。一間日本意大利料理店則表示，雖然意大利人對拿破侖意粉的命名和以茄汁為基礎調味大有不滿，很多意大利客人在試吃後也讚不絕口，甚至變成常客。

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其他意大利人不能接受的行為包括:

1.把意大利麵當附餐

2.用刀切很長的意大利麵條

3.卡邦尼意粉（carbonara）放奶油

4.海鮮意大利麵加多士

5.用冷水解凍意大利麵

6.邊吃意大利邊飲Cappuccino

7.煮意大利麵時候不加鹽

8.邊食意大利麵邊食香蒜麵包

資料來源：YouGov、FNN