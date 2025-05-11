母親節｜四肢不全女被鬧「沒資格生BB」拍片力證能單腳照顧女兒

傷殘人士本就比常人面對更多挑戰，本應得到其他人的鼓勵。但日本有一名四肢不全的殘障媽媽，早前在網上分享喜訊後，卻因殘疾身份遭到網民圍插，殘障媽媽於是拍YouTube展示如何，更接受《ABEMA エンタメ》採訪，力證自己有能力養育女兒。



YouTube@ABEMAニュース【公式】截圖

接受《ABEMA エンタメ》貼身採訪時34歲的佐野有美，患有四肢切斷綜合症，一出世四肢就只有左腳，而唯一的左腳較短小，也只有3隻腳趾。她在2017年結婚並在2020年誕下一女，但她生子的決定卻被網民狂噴，大罵「小孩將來一定很不幸」。

有美雖然身體殘障，但她經常挑戰自我，參與各種工作，現今是演講家、作家、歌手、模特兒等多重身分於一身，更參演多個日本節目如「24小時電視」、「徹子的房間」等。現在更運營YouTube頻道，分享育兒點滴及日常生活。

對戀愛有陰影但仍嚮往美滿家庭

有美從小夢想有一個美滿的家，組建自己的家庭，但卻因為身體殘疾，覺得「自己肯定沒辦法做到」。有美在學生時期曾透過訊息介紹認識男生，男生最初也說不介意有美的情況，但見面後卻邊說「不行」邊逃走，令有美從此對戀愛有陰影。

今日的丈夫是由朋友介紹。最初朋友並沒有說有美是殘疾人士，覺得應該由有美親自傳達。她十分害怕對方見到她後會再次逃跑，但她現在的老公完全不在意，更表示「之前就在網上見過有美，本來就知道她是殘疾人士」。而有美指老公待她的表現，令由美知道老公有把她當成一個女人看待，而不在意她的殘疾。

對於有美，她老公十分欣賞她經常挑戰自己，很喜歡她陽光外向的個性，也十分感激有美的愛護。他更表示由一開始就喜歡有美的內在，覺得兩人十分互補，並不在意有美四肢不全，覺得她與普通人無異，而與有美組建家庭後也感到幸福。

生下女兒後被網民狂噴

在有美27歲生日時，也是他們交往三年後，正式向有美求婚。及後經過1年的不育治療後，有美在2020年5月成功誕下一女，不過當她在社交媒體公布喜訊後，卻收到鋪天蓋地的負評。網民私信大罵她「令人火大」、「殘疾人士就不要生孩子」、「自己什麼都辦不到就沒有資格生」、「小孩真可憐」、「小孩將來一定很不幸」。當時有美在現實明明被護士與周圍人祝賀，及正被孩子出生感動，但一打開社交媒體就被當中的負面言論嚇到。

YouTube影片力證可做好媽媽

面對大量惡評，有美也想向世人證明，殘疾人士也可以好好養育兒女，因此開始在YouTube發佈影片。有美表示，影片也想給予其他殘疾人士追求幸福的勇氣，不用因殘疾放棄組建家庭。有美表示自己也沒有完全接受自己身體，有時也會埋怨「為什麼殘疾的是自己」，但此時她就會用聲音代替肢體，向女兒表達更多愛意。

想親力親為照顧女兒

有美雖然殘疾，但也想親力親為地照顧女兒，她覺得女兒是一條生命，不可以「生而不養」。有美從小的教育也令她一直勇於嘗試，她爸爸教導她「只有不想做，沒有做不到的事」。在她去育兒支援中心諮詢後，在懷孕期間仍每日用嬰兒玩偶練習，學習育兒技巧。儘管不能完全做好所有事，但只會讓助理幫忙無法做到的部份，其餘全都由自己完成，如炒菜、摺衣服等。

家居設施也為有美定制，令她可以盡量自己照顧自己。雖然有美很少會到2樓，但樓梯仍為有美改矮，每級也特別加寬，令她能較輕鬆爬上去。家中廁所比起一般稍大，裡面更設有梯級，令她可以自行如廁。另外，為了讓有美也可以煮食，丈夫為她定制了一個廚房，水槽與電磁爐都在地上，切合有美需要。

有美也會接女兒放學，有美對不能牽起女兒的手，對女兒感到十分抱歉，但女兒早就理解媽媽。有時母女一同出外時，女兒會牽起有美的袖子，並跟有美說「和媽媽牽手了」，只有4歲女兒能自然地接受有美，令她極為感動。

網民留言表示支持

不少網民在留言誇讚有美，「覺得她是很棒的媽媽」、「這個人真的很努力」、「想為她加油」，也留言為她加油「希望你不要在意那些留言，繼續堅強生活」、「未來也要好好加油」。網民也大讚支持有美的老公，「老公也是很優秀的人」、「老公與周圍的人能支持理解也很好」。

資料來源：ABEMAニュース【公式】