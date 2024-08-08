港男拎20張「偽月餅券」換月餅　仿真度超低惹爆笑：專業啲得唔得

中秋節不少人都會買定月餅券，不過近日有小店分享，一名男客人竟用月餅券影印本欲換取月餅，不過由於「月餅券」實在太假，很快便被識穿，最後店主更報警處理，在帖文上更說「專業少少得唔得呀」！



FB截圖

零食雜貨店「Crystal House水晶屋」日前在其FB專頁發帖文公開一宗騙案，帖文中指早前一名男客人拿著20幾張「貓山王冰皮月餅券」的影印本，到位於長沙灣麗新商業中心的分店兌換月餅。根據帖文的描述，該批山寨月餅券假到無人信，令人啼笑皆非，「又冇印仔、又冇Number！又冇背面」，「大佬呀！臨時演員都係演員 ，專業少少得唔得呀」，笑指「今日肯定係愚人節」，「肯定係俾益友整蠱」。

從帖文附上的相片中所見，該疊「月餅券」全部都是A4紙彩色影印本，為36D DURIAN 馬來西亞貓山王榴槤冰皮月餅系列的月餅券，仿真度極低，「你影印本都麻煩剪一剪返張券個樣出嚟啊」，水晶屋小編更hashtag#騙徒方法#超低能#勁搞笑等字詞。

翻查資料，該款月餅券主要兌換36D Durian馬來西亞貓山王榴槤冰皮月餅，包括「黑刺+貓山王榴槤冰皮月餅」及「馬來西亞貓山王榴槤冰皮月餅」，分別售價$328（6個裝）及$278（6個裝）。

帖文一出網民即爆笑回應，更發揮小宇宙教小店應該如何處理這些行騙技俩，「比返個影印本月餅佢」、、「七月…佢都只係想拎個紙月餅比下面嘅親戚朋友啫」、「佢張券好大張喎」、「她智商不在線」，也有網民認為最好還是要報警，「唔好比佢害行家」。而水晶屋也在留言區上回覆指該名男子講純正粵語，起初同事告知有人拎影印本兌換還「唔識笑」，「當佢send張相片過嚟、再睇埋影片！￼嗰條友嘅親切眼神同埋笑容！我真笑到肚痛！」PO主也表示已經就事件報警，但對方已離開，「10×9都搵唔到佢」。