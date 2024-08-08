內地女為圓夢Cosplay香港小姐　Full Gear拍寫真獲路人激讚：好靚

不少女生小時候其實都夢想過成為香港小姐，自戴皇冠拎支神仙棒扮Miss HK。近日就有一位港漂女生在社交平台分享她跟朋友來港扮港姐的經歷。她們不但到懷舊影樓拍照，更走在街上拍攝，有路人更讚賞她們「香港小姐啊，好靚」，PO主將短片放上網後更惹來網民激烈留言，更大讚樓主有港姐風。



該名內地女生以往經常在小紅書分享自己的生活軼事，日前她上載了帖文和短片分享今次「香港小姐」體驗。內地女生在短片中表示，她從小就看港片長大，特別喜歡港風，於是便跟兩位朋友特意到油麻地一間拍懷舊風的照相館，花了860港元拍了一輯「香港小姐」寫真，另加80港元購買電子版照片，雖然感到「真的不便宜」，但對成品卻很滿意。

她形容這次是「全新的社死體驗」，期間她們穿上旗袍，自備印有「一九九七年度香港小姐冠軍」的綬帶、權杖和皇冠到影樓，更配上懷舊的妝容cosplay。當她們站在街頭，有阿姐跟她們說「香港小姐喔～猴靓」，她也在文中也自嘲道：「估計沒人會這麼閒去cos吧。」更說笑「有茄哩啡跑龍套角色記得找我，有想法的導演编劇請一定不要聯系我」。

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帖文一出不少網民留言大讚有創意，「好有那個年代的感覺」、「我覺得呢種cosplay幾好」、「我覺得你有一點點像李綺虹」、「1994的港姐 97年的季軍還真就是佘诗曼」、我覺得呢種cosplay幾好」、「記得回答完問题要說“多～謝」。

資料來源：小紅書