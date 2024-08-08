英國騷亂｜移英港人嘆英國不再安全！呼籲出入小心4類地方要遠離

英國過去一周多個地區分別有反移民和反種族主義者上街示威，示威浪潮已蔓延至最少15個城市，包括較多港人聚居的曼城、Bristol、Nottingham等等。隨著規模變大，示威不再只是集會形式，參與者不時與警方發生衝突，中國駐英領使館也日前也提醒在英中國公民要加強安全防範，而港府也提醒欲前往英國的港人要注意人身安全。有移英港人YouTuber也發短片表示，英國不再安全，更列出4個高危地點，呼籲大家小心！



資英國多地爆發示威浪潮，反對政府支援難民(Routers)

連串騷亂源於7月底一名17歲少年持刀斬人，事件造成3名女童死亡，因兇手身份被誤傳為穆斯林難民移民，多個城市隨即爆發反移民示威集會。加上英國政府每日花800萬英鎊（港幣約$7909萬）資助難民生活，如提供住宿，令反穆斯林人士更加不滿。

2015年已搬到英國的阿康，一直都有在其YouTube頻道更新英國生活，有6萬多人訂閱。眼見英國多地接連發生衝突，阿康本身覺得英國安全不成問題，但事件演變到他也改口表示不再安全，並在片中呼籲，無論是居英港人還是遊客，以下這4個地方少去為妙：

YouTube@Livology 截圖

【1】印巴族群聚居區域

印度、巴基斯坦作為信奉伊斯蘭教的主要民族，現時容易成為被針對對象。阿康指不少港人或會到印度人開設的超市尋找亞洲食材，目前應該避免前往，清真寺更加不要去，因為宗教場所最易有人搞事。

2024年8月4日，英國奧爾德肖特（Aldershot），示威者在一家收容移民的酒店外參加反移民示威活動。（Reuters）

【2】酒店

有連鎖酒店在早前的示威中遭放火及打破玻璃，絕對是高危場所。全英國有幾百間酒店被用作安置政治庇護者，但名單未有公開，發生隨機襲擊不足為奇。

有酒店在示威中遭放火及打破玻璃（資料圖片，非事發酒店）

【3】警署

集會人士無可避免與警方對立，一旦發生衝突，警署亦容易成為攻擊目標。

【4】火車站

示威人士除了聚集在自己居住的地方，亦會穿州過省搭火車到其他城市參與集會。阿康表示現時各大城市火車站已增加警力，但如果要road trip或經過附近，最好多留意身邊一舉一動。

示威人士亦會穿州過省，搭火車到其他城市參與集會，現時各大城市火車站已增加警力（資料圖片）

除了阿康之外，也有網民在移英港人FＢ群組中發文，表示不知當初所選擇的決定有沒有錯，「呢一刻開始好想返香港」，不少網民也留言安慰：「返去香港行下囉，可能之後你又想返英國」、「不用把枷鎖加在自己身上」、「點解要同人解釋?人生喺你自己，無必要同人交代」等。此外，也有網民在小紅書發帖出「英區留子保命指南」列了多點保命方法，包括「不湊熱鬧」、「遠離Teenager（青年）」、「在英國找一個緊急聯系人」、「出門結伴天黑前回家」、「適當保持冷漠」、「財不外露」等。

根據外媒報道，事件暫時已有超過400人被捕，英國首相施紀賢表示被捕人士將受到嚴厲法律制裁。

資料來源:YouTube@Livology 、小紅書 、FB@香港人移民英國資訊分享