內地女因一事險被拒載！狂插國泰地勤「趾高氣揚」掀網民激辯

為免航班有所延誤，航空公司通常都會提醒旅客要提前到登機閘口，近日又有位內地女控訴有航空公司的工作人員態度差，該名地勤工作人員質疑內地女會在上機後影響飛行安全，一度拒絕內地女登機，更有前國泰地勤留言現身說法，引起網民熱議。



小紅書截圖

昨日（7日）有位內地女在社交平台小紅書以「國泰航空又一次展現了對內地人的趾高氣揚」為題，分享了自己近日與母親由香港飛回上海的經歷，她指自己與母親在起飛之前20分鐘到達登機口，但由於事主母親需要上廁所，事主就先到登機口等待，「距離關艙門時間還有一會，國泰登機牌上標注：登機口在起飛前10分鐘關閉」、「到登機口時，我確實是最後幾位乘客，我便在登機口邊上站着等」，然後慘遭國泰地勤不讓登機，「這名地勤用非常趾高氣揚的態度責備我為什麼這麼晚 ，指揮我要查驗通行證」、「我告訴她另一個乘客我媽媽在洗手間馬上到，然後這名地勤就很不耐煩的叫我催我媽媽」。

事主其後要求該名地勤注意對客人的說話態度，「隨後這人就發飆了，我說要投訴她，讓她把名字寫下來給我，拍她名牌她繼續作妖」，樓主指該名地勤拒絶他們登機，認為她們有機會影響飛行安全，而最後在關艙門前2分鐘、起飛時間12分鐘前，事主要求機場以書面形式給出拒載的理由下，事主才能夠順利登機，便在小紅書控訴這名地勤「肯定不是第一次利用自己職務的權利歧視內地旅客，飛了100萬多公里的旅程，還是頭一回碰到要投訴就不讓你登機的」，更認為部份香港人還活在自己高人一等的世界。

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事件一出口引來極多網民留言討論，但網民意見兩極，有部份網民支持樓主，「比其他公司嘅服務又唔係特別好，性價比亦唔高」、「如果在規定時間前到達乘客就沒錯，再說了，乘客即使沒趕上就能這個態度嗎」。

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不過也有網民認為事件不涉歧視，「我覺得不要扯上內地，上飛機最後10幾分鐘過去，上廁所是客觀原因，但是登機口催促也正常，還是不要卡最後，卡最後有啥事就是麻煩」、「看完了你的文字，我只能勸一句：完全無視規則、無視文明、無視法律的人別出門了」、「樓主，你針對航空公司職員服務態度欠佳即可，不要拉地域歧視，根據你的說法，整件事根本和你是否內地人沒有關係」。

國泰航空在登機牌以及官網上有列明，請確保於航班出發時間前最少 30 分鐘抵達登機閘口的服務櫃台出示旅遊證件，以避免不必要的延誤，遲到的乘客將不獲准登機，而登機閘口將於航班出發前 10 分鐘關閉。

資料來源：小紅書