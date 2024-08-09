政府工｜13份筍工月薪22K-163K　郵政署助理銷售經理年薪高達58萬

來到暑假8月，政府各大部門又釋出新一輪招聘，《開罐》今次精選了13份政府工，一共有13個部門招聘，當中以郵政局請助理銷售經理最筍，大學學位+２年銷售經驗，月薪底薪有29K，按業績表現年薪可達585K！



抖音＠香港郵政

政府工【1.土木工程拓展署-技術主任(材料試驗)】

月薪：$25,115起

截止日期 :23/08/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)取得香港任何一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院/科技學院/工業學院頒發的土木工程文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中文和英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)採集及試驗建築物料樣本(包括土壤和岩石)；

(b)編寫及分析測試結果；擬備試驗證明書；

(c)校正及檢驗器材；以及協助訓練初級人員。獲取錄的申請人可能會借調往其他政府部門工作，並可能須不定時工作和執行戶外工作。

薪酬:

總薪級表第9點(月薪港幣25,115元)至總薪級表第22點(月薪港幣49,230元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023)可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023))，並郵遞至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組 。請在信封面上註明「申請技術主任(材料試驗)職位」。

(c) 申請人也可以透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人須於2024年8月30日或以前把學歷資格的證書和修業成績副本(包括載有中文及英文科成績的證書和修業成績副本)郵遞或電郵(電郵地址：appt3@cedd.gov.hk)至土木工程拓展署招聘組。

(e)於網上遞交申請表的申請人，請於電郵內或郵寄有關文件時在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

政府工【2.房屋署-助理工程監督】

月薪：$31,795起

截止日期 :23/08/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院/科技學院/工業學院所頒發的建築或建築學文憑或高級證書，或具同等學歷；

(b)在取得上述資格後，具備3年與建築工程有關的工作經驗；

(c)符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中文和英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)協助監督房屋委員會轄下建築地盤及樓宇的建築及維修保養工程﹔

(b)執行需要熟練技術的工作﹔以及

(c)監督初級地盤人員及承辦商。

薪酬:

總薪級表第13點(每月港幣31,795元)至總薪級表第23點(每月港幣51,545元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向各民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請表格，連同

(一)學歷資格(包括載有中文及英文科成績)的證書和修業成績表副本﹔

(二)技術資格的證書和修業成績表副本﹔以及

(三)工作證明，須於2024年8月23日或之前送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組 。申請人如以郵遞方式提交申請，請在信封面上註明「申請助理工程監督職位」。

(四)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2024年8月30日或之前把(一)學歷資格(包括載有中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本﹔(二)技術資格的證書和修業成績表副本﹔以及(三)工作證明郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【3.通訊事務管理局辦公室-高級管工】

月薪:$29,995起

截止日期 :22/08/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i) 在DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等成績；或

(ii) 在中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等成績；

(b) 在取得有關學歷後，具備五年執法的工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；並能操英語和流利粵語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 協助履行執法職務，包括行使《淫褻及不雅物品管制條例》與《電影檢查條例》賦予的權力；

(b) 巡查影視店、零售點、電影院及其他場所，確保有關場所符合《淫褻及不雅物品管制條例》與《電影檢查條例》的規定；

(c) 擬備陳述書，並出庭擔任政府的控方證人；以及

(d) 協助調查市民的投訴，包括關於網上平台的投訴。

薪酬:

總薪級表第12點（每月港幣29,995元）至總薪級表第15點（每月港幣35,080元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員合約條款受聘，為期三年。完成三年合約後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格〔G.F. 340（7／2023修訂版）〕可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以郵寄方式遞交的申請表格，連同

（i）香港中學文憑考試或香港中學會考成績或同等考試成績及學歷的副本；以及

（ii）相關工作經驗的推薦書或工作證明副本

送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈29樓通訊事務管理局辦公室人事組。請在信封面上註明「申請高級管工職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年8月29日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，或將上述證明文件的掃描副本電郵至recruit-cs@ofca.gov.hk。請在電郵內或信封面及各證明文件副本上每一頁註明網上申請編號。

政府工【4.香港電台-高級技術主任】

月薪：$51,545起

截止日期 :16/08/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有香港的大學或專上院校或科技學院／工業學院所頒授的文憑或高級證書，主修與資訊科技、電腦科學、電子、電訊、系統工程或工程管理相關的學科，或具同等學歷；

(b) 具四年工程／項目管理／系統分析及設計／應用程式編製／系統程式編製／運作管理／人工智能研究及發展／人工智能應用發展／新媒體應用的雲端解決方案／專門技術支援的相關工作經驗，當中須包括最少一年處理與廣播有關的傳送系統／電視、電台或網頁製作器材／網絡系統／資訊科技電腦系統或應用程式的工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在DSE或香港中學會考中文及英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)協助執行部門內與廣播有關的發射系統／電視及電台製作設備／網絡系統／資訊科技電腦系統及應用程式／網頁和流動應用程式編製及社交媒體平台優化（包括利用各種技術和工具如搜尋引擎優化、搜尋引擎行銷、人工智能工具等）的相關工作；

(b)規劃、開發、安裝並監督部門內與廣播有關的發射系統／電視及電台製作設備／網絡系統／資訊科技電腦系統及應用程式／網頁和流動應用程式編製及社交媒體平台優化的硬件／軟件；

(c)協助擬備部門內與廣播有關的發射系統／電視及電台製作設備／網絡系統／資訊科技電腦系統及應用程式／網頁和流動應用程式編製及社交媒體平台優化的相關使用者指引及培訓教材，並為所有使用者安排相關的培訓；及

(d)就廣播／網頁及社交媒體和流動平台／資訊科技安全及其他資訊科技事宜提供技術支援及意見。

薪酬:

總薪級表第23點（每月港幣51,545元）至總薪級表第29點（每月港幣67,850元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得實職底薪總額的15%。當受聘人完成三年的合約條款後，或會獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023)可在民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局的互聯網站(http://www.csb.gov.hk)，或香港電台的互聯網站(http://rthk.hk/recruit)下載。

(b))以親身或郵寄方式把申請表格送達本廣告訂明的九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心5樓香港電台招聘，[信封面須註明「申請高級技術主任職位」。信封上的郵戳日期會被視為申請日期。如親身遞交，請於辦公時間內（星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息）遞交申請。]；或

(c)透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請表格提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。在網上遞交申請的人士，須於2024年8月23日或之前把所需的証明文件副本親身遞交或郵寄至本廣告訂明的上述聯絡地址，或以電郵方式遞交(recruitment@rthk.hk)。請在信封面及証明文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

政府工【5.政府統計處-統計助理( 社會數據發展科、物價統計科及資訊科技服務與基礎設施科 )】

月薪:$22,145

截止日期(日/月/年) :15/08/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) 持有香港統計學會頒發的統計學普通證書，或同等學歷，並具有兩年統計工作的實際經驗；或

(ii) 持有香港統計學會頒發的統計學高級證書，或同等學歷；或

(iii) 持有香港認可的專上院校頒發經評審的統計學、數據科學或有關學科副學士學位或高級文憑，或同等學歷 ；以及

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中文科和英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

註:

(1) 申請人在截止申請日期（即2024年8月15日）仍未具備所需資格，則被視作未能符合入職條件。不過，現正修讀最後一年學士學位、副學士學位、或高級文憑課程的應屆畢業生亦可申請。如獲甄選，聘用與否須視乎申請人是否在2023/24學年內取得所需的學歷資格及是否達到所定的語文能力要求。

(2) 申請人如(i)熟悉使用Python、R、SAS以及Microsoft Office (Word, Excel VBA, Access)；或(ii)具有機器學習應用或數據分析工作的實際經驗；將獲優先考慮。

職責:

(1) 利用統計軟件進行數據處理及分析；

(2) 編製簡單電腦程式及應用電腦軟件，以進行統計工作；

(3) 編製統計圖表及報告書；

(4) 協助測試統計工作電腦系統；

(5) 為統計調查及／或日常運作提供支援；

(6) 負責統計調查問卷的編碼、審核及數據輸入工作；及

(7) 執行其他與統計相關的工作。

聘用條款:

(1) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期約6至12個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本處的服務需要而定。

(2) 工作地點：政府統計處的任何辦公地點。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請，須將已填妥的申請表格，連同學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本，送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓40樓政府統計處普查行政組 。請在信封面註明「申請統計助理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須把學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本送達上述地址或發送電郵至26c_cas@censtatd.gov.hk。請在信封面或電郵標題註明「申請統計助理職位」及在信封面或電郵中和文件副本上註明網上申請編號。

政府工【6.民航處-航空營運督察顧問】

月薪： $163,925

截止日期 :23/08/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有有效的航空運輸飛行員執照(飛機)，並具備不少於5,000小時擔任民營運輸機機長的經驗(主要須為當民營運輸機機長的經驗)；

(b) 於近年從事民用航空營運管理工作並擔任訓練機長(儀表飛行等級標準評審主任／機型等級標準評審主任)，尤以A320、A321、A330、A340、A350、B747-400或 B777型飛機更為合適；以及

(c) 具備不少於12年相關經驗。

註:

1:有效的航空運輸飛行員執照(飛機)包括有效的一級體檢合格證。無有效一級體檢合格證明書的人士亦可申請，惟須獲民航處核准的航空體檢醫生發出證明，以證明申請人的體能適宜履行在航機上及飛行模擬器內的審查工作。持有有效一級體檢合格證明書的申請人會獲優先考慮，只有少數並無有效一級體檢合格證明書的申請人可能會獲考慮聘用，這將視乎民航處的運作需要而定。

2:申請人如以親身或郵寄方式遞交申請書，已填妥的申請書與及連同一份詳盡列明有關工作經驗的履歷須在截止申請日期或之前，送達招聘部門的聯絡地址。履歷的格式可於民航處網頁下載(https://www.cad.gov.hk/chinese/recruitment.html)。

職責:

(a)監察航空運輸企業經營許可證持證機構的運作及管理標準、聘用和督導儀表飛行等級標準評審主任及機型等級標準評審主任，

(b)以及向民航處提供航空營運方面的意見。顧問或需經常離港公幹及不定時工作。

聘用條款:以合約形式受聘，在香港服務三年，可享例假。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請人必須在申請書清楚列出已取得的專業資格和附上有關工作經驗的履歷 [請參閱註(2)]。

(c)以親身或郵寄方式遞交的申請書，須連同有關工作經驗的履歷，於截止申請日期或之前送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部五樓人事科。信封面須註明申請的職位名稱。

(d)在網上遞交申請的人士，必須於2024年8月30日或之前把有關工作經驗的履歷送交上述聯絡地址，並在信封面和履歷上註明網上申請編號。

政府工【7.文化體育及旅遊局-副項目主任(全國運動會香港賽區統籌辦公室 )】

月薪:$53,980

截止日期 :20/08/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後，於以下其中一個或多個範疇具備至少3年全職工作經驗：

(i) 活動籌辦及執行，包括大型體育或殘疾人體育活動或全港性及國際性的其他類別活動；

(ii) 酒店及旅遊業管理；

(iii) 運輸業管理；

(iv) 款待及餐飲業管理；

曾在政府、體育組織、酒店或旅行社工作者可獲優先考慮；

(c) 具備良好的人際溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話及英語；

(d) 熟悉中文輸入法及電腦操作，例如文書處理、試算表及簡報軟件；以及

(e) 具備良好的組織能力，並且能獨立處理工作。

職責:

(a) 協助籌劃及組織運動會的體育賽事，群眾賽事，跨境賽事及測試賽，並監督其執行及運作；

(b) 協助及監督運動會的資格認證、出入境、運輸、住宿及膳食、禮賓及物流等相關的執行安排；

(c) 協助計劃及草擬運動會的緊急應變計劃；

(d) 協助籌劃及組織運動會的大型及推廣活動，包括火炬接力，倒數活動，社區參與項目及學校推廣項目等；

(e) 協助安排招標及採購事宜，並監督外判服務承辦商的表現；及

(f) 執行上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2026年1月31日。受聘人或需超時及不定時工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 ✔️

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人亦可透過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(c)申請表格也可郵寄至香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓全國運動會香港賽區統籌辦公室，在信封上註明“應徵副項目主任職位”。

政府工【8.發展局-高級行政助理 (工務科) 】

月薪:$35,990

截止日期 :15/08/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港大學學士學位或具同等學歷；主修工商管理、市場推廣、公共關係、社會科學、傳訊或新聞學則更佳；

(b) 在取得資格後，具備至少四年(i) 行政／(ii) 計劃管理／(iii) 宣傳管理的工作經驗；曾於政府決策局／部門或大型非政府機構／公共機構工作，或有管理大型推廣活動或論壇經驗則更佳；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(d) 英文和中文(包括普通話)講寫能力良好；

(e) 溝通及人際技巧良好；以及

(f) 精通電腦應用，特別是微軟Excel和PowerPoint，以及中文文書處理；具備應用Adobe InDesign、Photoshop、Illustrator和Acrobat Pro、微軟視窗Movie-maker及其他平面設計軟件的知識則更佳。

職責:

(a) 就多類行政職務提供支援，包括計劃管理、活動管理、會議籌辦、宣傳管理、人力資源管理、一般行政支援、委員會和議會支援服務、行政和政策支援、規管工作和投訴管理、財政資源管理，以及系統／項目規劃與發展；以及

(b) 視乎情況執行其他獲委派的職務。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期約一年。合約屆滿後是否獲續聘，須視乎屆時發展局工務科的服務需求，以及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]，可在民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須一併遞交申請書及相關工作經驗問卷。有關問卷可於發展局網站 (https://www.devb.gov.hk/tc/job_vacancies/cs_and_ncsc/index.html)或從下方附件下載。

(c )已填妥的表格及問卷，須送抵香港添馬添美道二號政府總部西翼15樓發展局工務科人事分組，信封上須清楚註明「申請高級行政助理職位(非公務員職位空缺)」。

(d)申請人如在網上遞交申請，必須在截止申請日期或之前，把問卷送抵以上聯絡地址，並在信封及問卷上註明網上申請編號。

政府工【9.文化體育及旅遊局—項目主任 （全國運動會香港賽區統籌辦公室)】

月薪:$82,330

截止日期 :20/08/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後，於以下其中一個或多個範疇具備至少8年全職擔任管理／行政職位的工作經驗：

(i) 活動籌辦、管理及執行，包括大型體育或殘疾人體育活動或全港性及國際性的其他類別活動；

(ii) 酒店及旅遊業管理；

(iii) 運輸業管理；

(iv) 款待及餐飲業管理；

曾在政府、體育組織、酒店或旅行社工作者可獲優先考慮；

(c) 具備良好的人際溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話及英語；

(d) 熟悉中文輸入法及電腦操作，例如文書處理、試算表及簡報軟件；以及

(e) 具備良好的組織、統籌及分析能力，以及項目策劃／管理技巧，並且能獨立處理工作。

職責:

(a) 負責籌劃及組織運動會的體育賽事，群眾賽事，跨境賽事及測試賽，並監督其執行及運作；

(b) 負責運動會的資格認證、出入境、運輸、住宿及膳食、禮賓及物流等相關的執行安排；

(c) 負責計劃及草擬運動會的緊急應變計劃；

(d) 負責籌劃及組織運動會的大型及推廣活動，包括火炬接力，倒數活動，社區參與項目及學校推廣項目等；

(e) 安排招標及採購事宜，並監督外判服務承辦商的表現；及

(f) 執行上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2026年1月31日。受聘人或需超時及不定時工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 ✔️

(a)申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人亦可透過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(c)申請人如以郵遞送交申請，請在信封上註明“應徵項目主任職位”，並將申請表格送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓全國運動會香港賽區統籌辦公室。

政府工【10.投資推廣署-助理經理（市場研究）(參考編號: IPA/05/2024） 】

月薪: $22,895

截止日期 :15/08/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 具備兩年在客戶服務、市場研究、工商管理、行政支援或相關領域獲得的全職工作經驗為佳。具備政府部門工作經驗較佳；

(b) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修工商管理、經濟、國際市場學或相關學科為佳；

(c) 以客為先，致力提供優質服務，具備優良的人際關係與溝通技巧，對工作充滿熱誠，能獨立工作；

(d) 具備優良的中英文書寫能力，並能操流利廣東話、普通話及英語；

(e) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或具備同等成績；以及

(f) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責:

(a) 處理一般查詢及編製相關統計報告；

(b) 為管理部門資料庫和網上名錄提供支援服務，包括處理相關登記申請、查詢和採購事宜，並在有需要時進行用戶驗收測試等；

(c) 進行案頭調研、編制統計數據和更新參考資料，以支援本署的投資推廣工作；

(d) 與相關持份者合作，支援各項統計調查和研究項目（包括採購事宜及其他跟進工作）；

(e) 為市場研究小組的日常運作提供行政提供行政支援，包括檔案管理和編制報表；以及

(f) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署可酌情延長合約，惟累計不超過24個月。再次續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 X

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

政府工【11.投資推廣署-經理（新資本投資者入境計劃）（參考編號：M/01/2024） 】

月薪:$50,045

截止日期 :20/08/2024 17:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷（持有專業資格如註冊會計師、特許財務分析師及／或銀行業專業相關的專業資格為佳）；

(b) 具備三年一般行政及／或財務方面的相關全職工作經驗，當中最少兩年為銀行業的管理或與證券及期貨事務監察委員會有關者較佳；

(c) 符合語文能力要求，具備綜合招聘考試兩份語文試卷（即中文運用及英文運用試卷）的“二級”成績，或同等成績；

(d) 中英文文書溝通良好，亦須操流利英語、廣東話及普通話；以及

(e) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel、PowerPoint及Adobe Acrobat。

職責:

(a) 分析及審查新計劃的申請及提交的投資組合、監察新計劃的合資格申請人於逗留期間是否持續遵守新計劃規則，並處理新計劃的查詢及／或投訴；

(b) 了解獲許投資資產的最新發展情況及香港金融監管機構制定的規則、標準和政策，並更新處理新計劃申請的審批指引和信函範本；

(c) 在申請人的整個申請過程中與主要持份者（包括相關政府決策局及部門、專業團體、申請人及其指定的服務提供者）保持聯絡；

(d) 根據新計劃規則、政府和投資推廣署的內部指引和規例，確保團隊內部有適當和高標準的治理，並協助上級監察關鍵績效指標，並整合相關的統計數據及匯報運作相關事宜；

(e) 為團隊的日常營運提供行政支援，包括一般行政、人事、財政及採購等事宜，及協助建立、優化和測試新計劃的個案處理系統；以及

(f) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署可酌情延長合約，惟累計不超過24個月。再次續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄 x

(a) 把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信，及完整的履歷表發送到電郵地址nciesjob@investhk.gov.hk；以及

(b) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

政府工【12.勞工及福利局-助理經理(香港人才服務辦公室)人才聯繫】

月薪:$45,640

截止日期 :15/08/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(b) 於畢業後取得最少7年的全職工作經驗，以在活動及項目規劃和管理、市場推廣、客戶關係建立及業務發展方面的相關經驗為佳；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績；

(d) 在與政府及商界各方交往聯繫，以及為持份者提供優質客戶服務方面具備實務合作經驗，往績良好；

(e) 具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力及會話能力優良(粵語和普通話)；

(f) 熟悉政府事務，尤其與人才聯繫的事務；以及

(g) 精通一般商業電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)的應用，以及中文和英文文書處理。

職責:

(a) 協助物色和聯繫人才及其他持份者，並促進互惠互利的關係，以配合香港人才服務辦公室的聯繫策略和使命；

(b) 協助促進香港與其他目標國家／地區之間在合作推動人才發展、吸引及聯繫方面的舉措及項目；

(c) 與香港駐海外國家各經濟貿易辦事處及政府相關決策局／部門緊密合作，協助制定和推行吸引和聯繫人才的策略；

(d) 與海外及內地相關政府部門／組織／機構／合作夥伴就吸引和聯繫人才計劃事宜保持融洽和密切的溝通；

(e) 以多元化的職責協助聯繫和支援人才的職能領域，例如執行推廣活動、準備宣傳資料、管理資料庫、以及為與人才聯繫活動相關的會議和活動提供行政及後勤支援；

(f) 與香港人才服務辦公室的內部團隊合作，發揮協同效應，提升辦公室聯繫及支援人才策略的整體影響力及成效；以及

(g) 執行高級人員指派的任何其他職責。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2026年1月31日。續約與否由政府酌情決定。

申請方法:

互聯網 X

郵寄 ✔️

(a)申請人須填妥申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]。申請表格可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須提交詳細履歷表、申請信(約300字)，以詳述其在活動及項目規劃和管理、市場推廣、客戶關係建立及業務發展方面的工作經驗(包括工作年數)及為何適合出任該職位、學歷證書複本及受僱記錄。有關申請文件送交至香港灣仔告士打道5號稅務大樓12樓「香港人才服務辦公室」；或以電郵方式發送至crystallee@lwb.gov.hk。申請人須於信封面(以郵寄方式)或於電郵標題清楚註明「申請助理經理(香港人才服務辦公室)人才聯繫」。

政府工【13.郵政署-助理銷售經理（電子商務方案） 】

月薪:$29,280起

截止日期 :22/08/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(1) 持有本港任何一間大學頒授的學士學位，以主修銷售、物流、業務發展或相關學科為佳，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於2年的銷售及帳戶管理工作經驗，屬物流、快遞或航運業更佳；

(3) 在DSE或中學會考中文科和英文科取得第3等級（2007年以前為「C級」）或以上成績，或同等成績；

(4) 充分了解電子商務技術和線上／線下的商業模式；

(5) 具備卓越的客戶服務、溝通、協商和表達技巧，以達成銷售目標；

(6) 採取積極進取、目標為本的銷售方式；

(7) 積極主動，並具備競爭力；

(8) 能獨立工作，善於建立人際網絡；以及

(9) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，以及能操流利普通話。

職責:

(1) 向現有及潛在客戶推廣香港郵政的產品及服務；

(2) 尋找、探索、掌握和落實新機遇，以拓展新業務；

(3) 透過提升現有客戶群的業務和擴大客戶群，為他們提供派遞方案，以取得最大的業務增長；

(4) 與現有及潛在客戶建立長遠和穩健的業務關係，以促進具利潤的銷售;

(5) 開發和優化銷售渠道，與主要客戶及內部各科／組別定期進行業務檢討；

(6) 與內部各科／組別合作，促進銷售流程及產品開發；

(7) 推動與潛在電子商務平台和渠道的合作夥伴關係；以及

(8) 收集市場情報(包括競爭對手的定價、客戶的消費行為和銷售周期)，並與內部各科／組別分享有關資訊。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 最高年薪可達585,500元(按銷售業績及所達的工作目標發放)，包括基本月薪29,280元；以及

(3) 年假14日。

申請方法:

互聯網 X

郵寄 ✔️

(a)把填妥的申請表格[G.F. 340 （7/2023修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。

(b)投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時（星期日及公眾假期除外）。

(c)申請表格可於各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。