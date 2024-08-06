抑鬱症｜我做錯甚麼？永遠醫不好? 醫生：記住3件事助患者戰勝它

鄭中基（Ronald）繼周六（3日）宣布與合作10年的經理人湘姐（何慶湘）終止合作後，今日（６日)再度在社交平台發文，自爆患上抑鬱症，更因為壓力爆煲而染上酒癮，靠「飲酒去逃避現實」。他表示，完成手上工作後會暫時休息，在太太陪同下前往美國接受戒酒療程。

其實都市人生活節奏急促，的確不少人自己或有身邊親友患上抑鬱症。一直在YouTube分享各種醫學常識的Dr. Rex其實也曾拍片講解抑鬱症，當中更提及患者得病後記住三件事，就有助戰勝任何程度的抑鬱症。



Dr. Rex曾在其YouTube頻道「Dr. Rex 醫學幼稚園」中講解抑鬱症患者如何面對自己的病情。他認為，解決第一步是承認問題存在。他指只有承認問題存在才能解決，如果否認它存在，問題就永遠都解決不到。他表示很多時候抑鬱症患者都會叫自己不要想太多，但如果有親友患抑鬱症，並不是勸他想開一點，因為抑鬱症是真實存在，不是「諗少啲」就得。「記住抑鬱症是真正的病，不是想像出來的，必須認真面對。」

YouTube@Dr. Rex 醫學幼稚園

第二，抑鬱症患者經常會問：「我做錯了甚麼才會導致今天這境地？」Dr. Rex說這樣想是可以理解，但就不代表這樣的想法是事實。跟其他病一樣，其實也不知道病因。抑鬱症有時跟一些童年的創傷有關，也有些跟內在的性格有關，例如太理想化、完美主義或者要求高到不符現實，導致自己很不開心。也有可能是因為腦部的血清素不夠而引起，醫生認為大部分的患者「各樣原因都有點」。要明白病其實不是做錯甚麼，「個病其實唔關你事」。

第三點，在抑鬱症病情較差的時候，許多人會覺得永遠不會有出路。但Dr.Rex說大部分的病人，隨著時間過去，有改善的佔大多數。他指有改善並非代表完全康復，可以和發病前一樣，但人會慢慢找到一種方法，與它共存，「間唔中也可以找到少少生活樂趣」，並非長時間受折磨。所以在最困難的時候要記住，其實大部分人慢慢會好轉，總會有曙光。

Dr.Rex最後也承認，這三點並非靈丹妙藥，可以一勞永逸醫好抑鬱症，但只要記住這三點，不論是病者還是有親朋戚友患上此病，「可以大家勉勵下」。