政府工｜康文署請流動圖書館助理員月薪20K　DSE學歷+零工作經驗

康文署又有份入職要求不高的工種！今次是請流動圖書館助理員，雖然只是非公務員約，但入職的學歷要求不高，只需要DSE五科合格，就算零工作經驗都合資格申請。不過這份工需要有車牌，詳情係點?立即睇內文！



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【康文署-流動圖書館助理員】

月薪:$20,705

截止日期 :23/08/2024 18:00:00

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入職條件:

(A) 持有有效的私家車、輕型貨車及中型貨車駕駛執照﹝即香港駕駛執照車輛類別代號1, 2 及18﹞；

(B) (i) 在DSE必修部分／延伸部分的數學科及另外四科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在中學會考數學及另外四科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(C) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(D) 對一般電腦軟件有相當認識(如MS Word、MS Excel 及中文輸入法)。

註:申請人須於申請表格「專業資格」欄內，列明所持有之有效香港駕駛執照車輛類別代號，並夾附有關駕駛執照副本。申請人將須要通過由政府物流服務署舉行的駕駛測試及獲發駕駛有關政府車輛的許可證方會獲聘。

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職責:

(A) 駕駛流動圖書車；

(B) 提供圖書館資料借還服務；

(C) 提供基本的圖書館讀者查詢服務；

(D) 執行一般文書及其他後勤辦公室工作；

(E) 運送各類圖書館資料及為此類資料進行分類、排序上架、封套、戳印、修補及清理等工作；

(F) 維持流動圖書館內的秩序；

(G) 確保流動圖書館安全運作，並向上級報告任何需要維修的項目；

(H) 監督或執行流動圖書館的清潔工作；及

(I) 為流動圖書館接駁電源。

工作時間：每星期工作45小時﹝不包括用膳時間﹞；須不定時工作及於星期六、日及公眾假期輪班當值。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

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申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格 [G.F. 340（7/2023修訂版）] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

(b)該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html) 下載。

(c)把填妥的申請表格送達香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館11樓 康樂及文化事務署香港公共圖書館行政組。請在信封面上註明「申請非公務員合約流動圖書館助理員職位」。