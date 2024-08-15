洛杉磯奧運｜11個部門開始請人！年薪達117萬起　做義工有咩要求?

巴黎奧運結束，不少網民都大呼這兩星期早已習慣日日追看奧運的生活，甚至想試試做工作人員成為一份子。雖然奧運4年一屆，但各大空缺都會在開幕最少1年前招聘，而現時2028年洛杉磯奧運部分職位已經可以報名。



巴黎奧運結束，而下一屆洛杉磯奧運部分職位已經可以報名（Getty Images）

洛杉磯奧運籌委招募

在家或現場睇完奧運未夠過癮，想加入做工作人員？其實2028年洛杉磯奧運已經開始招聘！洛杉磯奧運將在2028年7月14至7月30日舉行，同屆殘奧則會在8月15至27日舉行。當局現時已開始招募以下部門的籌委職位：

【1】Chief or Staff, Operations（營運部門總監或員工）

【2】Director, Energy Technical Design Services（能源技術設計服務總監）

【3】Director, Physical Security（安全總監）

【4】Manager, Hospitality Marketing & Servicing（酒店市場營銷與服務經理）

【5】Manager, Business Integration（業務整合經理）

【6】Manager, Copywriting（文案經理）

【7】Manager, Energy Program Management（能源專案管理經理）

【8】Manager, Technology Infrastructure（技術基礎設施經理）

【9】Manager, Tech Purchasing & Contracts（技術採購與合約經理）

【10】Senior Manager, Accommodations Stakeholder Relations（住宿持份者關係高級經理）

【11】Senior Manager, Hospitality Operations（酒店營運高級經理）

年薪及學歷要求：以上職位基本年薪$8萬美元（約$62.3萬港元）起，最高可達$20萬美元（約$155.8萬港元）。由於是管理層職級，以上空缺亦要求相關學士學位畢業及工作經驗，有碩士學位或管理下屬經驗則更佳。

申請方法：進入「LA28 Careers」網站，填寫個人資料並附上履歷，於網上提交

有意申請者可到「LA28 Careers」網站，填寫個人資料並附上履歷，於網上提交（LA28 Careers網站截圖）

奧運義工申請條件

至於平時常見的義工，則通常在奧運前一年才會招聘，即洛杉磯奧運志願者申請預計會在2027年開始。

根據巴黎奧運官網，義工的職責種類繁多，包括接待、溝通、營運，如負責迎接來自世界各地的參與者，提供指示及資料；負責場館間的交通；協助醫療人員（只限擁有醫療相關學位的義工）；協助比賽或訓練運作，例如執波、設置比賽器材，負責計時、排名資料、數據；協助運動員在所屬範圍內比賽或訓練，或接受藥檢等等。工作地點包括機場、車站、選手村、媒體中心、比賽場館及訓練場館不等。

申請者年齡要求：18歲以上

擁有以下特質及條件，或會更容易入選：良好的英文、舉辦城市官方語言、或其他外語能力；有充足時間擔任義工；正在/曾在當地居住等。

申請方法：網上申請，申請時有機會需要回答180道問題，用作評估性格、技能、溝通能力、個人特質及擔任的職位等

* 成功入選者需要接受培訓，以及自行負責來往當地的機票及住宿